ReadThemAll - nový způsob čtení na PDA!

Čtení knížek v Palmu

Čtení knížek v tramvaji či metru na PDA - to je jedna z obrovských výhod PDA strojů. Vzhledem k úspornému formátu textů i zvyšujícím se paměťovým kapacitám počítačů můžete mít dnes všude s sebou obstojnou knihovničku. Ale i na Palmech s minimální pamětí není problém přenášet rozečtenou "tlustou knihu", třeba Švejka.

Problém nastává v případech, kdy nemáte k dispizici obě ruce na ovládání PDA - typicky třeba v dopravním prostředku, kdy se jednou rukou držíte madla, v druhé ruce máte Palm a potřebujete "listovat" delším textem.

Programy to řeší nejrůznějšími způsoby - nejtypičtěji se přenesete na "další stránku" stiskem kurzoru v příslušném směru (dopředu, dozadu), přičemž kurzor lze stisknout třeba palcem ruky, ve které PDA držíte.

Funkce autoposuvu

Některé prohlížeče textů nabízejí funkci tzv. autoposuvu, to jest plynule nastavitelného automatického posuvu stránky směrem nahoru (jako když běží titulky v kině) - rychlost přizpůsobíte své rychlosti čtení a nemusíte mačkat kurzory pro další stranu. Tento systém má ale rovněž své nevýhody - v některých programech je posun trhaný, někde trošku zhorší kontrast písma, a tím i čitelnost. No a řada lidí (včetně mne) si na autoposuv jaksi nemůže zvyknout - nevyhovuje jim či je znervózňuje apod.. Problémem taky může být, že jste při čtení rušeni a autoposuv zapříčiní, že se v textu ztratíte.

ReadThemAll - nové pojetí autoposuvu

Originální nápad přišel nyní z Ruska - Max Vlasov vymyslel DOC reader pro PalmOS počítače s názvem ReadThemAll.

I ReadThemAll je založen na myšlence jakéhosi autoposuvu, ten však probíhá tak, že se posunuje "oddělovací" řádek - ten odděleluje to, co je již přečteno od zbytku textu, který je ještě určen ke čtení. Dá se označit podtržením či mezerou v textu. Zároveň se na boku textu pohybuje značka počítadla signalizující zbývající řádky ke čtení. Je to jednodušší vidět než to popisovat - viz přiložené gify.



Další nastavení a funkce

V režimu pausy se dole vysune informační lišta, kde je (zleva doprava) indikátor polohy v textu, ten samý údaj v procentech, aktuální čas a ukazatel rychlosti autoposuvu (číslo ukazuje počet řádků za minutu). Zajímavé údaje o DOC souboru obsahuje i informační okno s údajem o délce souboru a čase nutném k dočtení textu (dle nastavené rychlosti autoposuvu a vaší polohy, kam až jste text dočetli).

Rychlost autoposuvu můžete nastavit tlačítkem UP (v režimu "pause" zvyšuje rychlost posuvu) a DOWN (v režimu "read" snižuje rychlost posuvu). Doplňkový kurzorový button přepíná režim read/pause. Program lze ovládat i jog-dial tlačítky na počítačích Sony Clié a HandEra 330. Můžete si měnit typ fontu, je zde i funkce vyhledávání v textu.

Shrnutí

Program není tak dynamický jako jiné autoposuvy a je tedy šetrnější k očím. Autor sám uvádí, že program je navíc velmi šetrný k bateriím (na rozdíl od jiných produktů s autoposuvem). Chybí zde ale záložky a není zde lišta s ikonami na změnu nastavení (to ale není zase taková chyba).

Čtete-li knihy v Palmu, vyzkoušejte rozhodně tento program - třeba právě vám bude vyhovovat!