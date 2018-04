Razr je zpět. Žiletka od Motoroly dostala android a kryt z kevlaru

Razr s typovým označením XT910 odstartuje novou éru Motoroly pod Googlem. Není to hloupé véčko, ale špičkově vybavený smartphone. Byl sice vyvíjen ještě za starého vedení, zaštítění Googlem ale může být pro jeho úspěch klíčové.

Nový Razr, nová Motorola Véčko Razr byl celosvětový hit, který katapultoval Motorolu na pozici výrobce, který udává trendy. Po úspěch Razru ale Motorola tápala a nové modely tak úspěšné nebyly. A s novým vlastníkem, kterým je Google, přichází i nová kapitola jednoho z nejstarších výrobců mobilních telefonů. Nové Motoroly budou mít výhodu v přístupu k nejnovějším verzím Androidu dřív než konkurence. I když se Google dušuje, že ani další výrobce nebude zanedbávat, je výhoda Motoroly nezanedbatelná.

Nový Razr má všechny předpoklady navázat na úspěch svého předchůdce a stát se prodejním hitem. A to nejen na americkém trhu, ale také na náročných evropských trzích, odkud americký výrobce před časem vycouval a pouze pomalu se vrací zpátky.

Nejhezčí android - ultratenký elegán

Jedním z důvodů, proč by měl nový Razr na starém kontinentu zabodovat, je jeho design. Je to elegán každým coulem. Troufáme si tvrdit, že je to nejhezčí smartphone se systémem Android vůbec. Čelo telefonu nenarušuje žádný zbytečný designérský výstřelek, vzhled je nadčasově minimalistický. Jediným výraznějším prvkem čela telefonu je stříbrný proužek nad reproduktorem s logem výrobce. Telefon má atraktivně zkosené rohy, s konkurencí si ho tedy ani zdálky nespletete.

Razr je opravdová žiletka, tloušťka telefonu je minimální: 7,1 milimetru. O titul nejtenčího smartphonu ale usilovat nemůže, jelikož se v horní části zad, kde je umístěna čočka fotoaparátu, rozšiřuje až na tloušťku přes 10 milimetrů.

Model je větší než například rozšířený Samsung Galaxy S II, s rozměry 130,7 × 68,9 × 7,1 milimetru se ale vcelku pohodlně vejde do kapsy. Hmotnost novinky, 127 gramů, nevybočuje z průměru špičkových smartphonů.

Hodnotné materiály - kov a kevlar

Na vrchu telefonu je v pogumované liště zasazen microUSB konektor, HDMI konektor a audio konektor 3,5 milimetru. Na pravém boku najdeme tlačítko pro zapnutí, které slouží i pro uspání telefonu. Pod tímto tlačítkem je dvojice ovladačů pro kontrolu hlasitosti. Na druhém boku se skrývá pod jednou krytkou slot pro SIM kartu a paměťovou kartu. I Razr používá po vzoru iPhonu nebo Nokie N9 microSIM kartu.

Předností nové motoroly není jen design, ale také použité materiály a zpracování. Záda kryje kryt z kevlaru s charakteristickým vzorem, který oživuje vzhled telefonu. Kevlar je velmi pevný a přitom lehký materiál. Přední i zadní rámeček, obepínající celý telefon, je kovový. Telefon je tak nejen pevný, ale také vzbuzuje pocit solidnosti a kvality.

Konkurenční výhoda - skvělé zpracování

Co se týká zpracování, patří nový Razr ke špičce mezi současnými smartphony. Stejně jako oceňujeme vzhled nové Motoroly i v otázce zpracovaní si myslíme, že tak kvalitní androidí smartphone jsme v ruce ještě nedrželi. Telefon tvoří pevný blok, nic nepovrzává.

Pevnost telefonu zaručuje napevno umístěná baterie, kterou nelze vyměnit. I když se to někomu nemusí líbit, právě tento způsob zabudované baterie umožňuje vytvořit pevný mobil.

Baterie má papírově dostatečnou kapacitu 1 780 mAh. Jak je na tom nový Razr s výdrží, si ale necháme až do recenze, ve které zohledníme dlouhodobější používání.

Slušný výkon - v budoucnu nový systém

Ani o výkon nemá nová motorola nouzi. Používá dvoujádrový procesor Texas Instruments OMAP4430 taktovaný na frekvenci 1,2 GHz. Grafický čip je PowerVR SGX 540. Paměť RAM má kapacitu 1 GB. Vestavěná paměť čítá 16 GB (uživatelem využitelných je 11,5 GB).

Model používá operační systém Android ve verzi Gingerbread 2.3.5. Výrobce se už ale nechal slyšet, že se dočká aktualizace na Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Motorola sice už ve svých telefonech nepoužívá vlastní nadstavbu Moto Blur, Razr ale má vlastní uživatelské prostředí vyvinuté Motorolu. Výrobce ho ale na rozdíl od Samsungu nebo HTC nijak nepojmenoval.

Špičkový displej - barvy jako živé

Dalším plusem je skvělý displej typu Super AMOLED Advanced s úhlopříčkou 4,3 palce. Rozlišení displeje 960 × 540 obrazových bodů je nadprůměrné, displej s nepatrně vyšším rozlišením nabízí pouze iPhone 4 a 4S nebo nedávno představený Samsung Galaxy Nexus s HD displejem. Displej nabídne skvělé zobrazení, barvy jsou jako živé. Displej kryje odolné sklo Gorilla Glass.

Kvalitní je také osmimegapixelový fotoaparát vybavený LED bleskem. Fotoaparát nabízí automatické ostření, k dispozici je i makro režim. Nabízí se také stabilizace pro video nahrávky, které mohou mít až Full HD rozlišení 1080p. Přední fotoaparát má rozlišení 1,3 megapixelu.

Výbava bez kompromisů - šikovní pomocníci

Výbava telefonu zahrnuje všechny pokročilé funkce, které od špičkového smartphonu koncem roku 2011 požadujeme. Samozřejmostí je tak podpora datových přenosů HSDPA 14,4 Mbps, wi-fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 nebo DLNA. Stejně jako nový iPhone 4S podporuje vestavěná satelitní navigace jak standard A-GPS, tak ruský standard GLONASS. To znamená rychlejší vypočtení polohy.

Šikovnou funkcí je MotoCast, která umožňuje streamovat multimedia přes wi-fi nebo 3G z počítače. MotoCast rovněž umožní přístup ke složkám v počítači a tedy k různým dokumentům. Další vychytávkou je funkce Smart Actions, která například podle lokace, stavu baterie nebo denní doby automaticky přepne na vibrace, zapne wi-fi při návratu domů či upraví nastavení po jedenácté hodině večer.

Nový Razr míří i na náš trh, do prodeje by se měl dostat do konce listopadu. Nabídne ho i jeden tuzemský operátor, který na něj získal exkluzivitu do konce roku. Cena by se měla pohybovat okolo 14 tisíc korun.