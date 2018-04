Razie proti PDA warezu - server Palmare byl toho!

Mimořádnou spokojenost s průběhem zásahu vyjádřilo ministerstvo financí - ministr Sobotka (na snímku před zabavenými kontejnery s programy Documents To Go - jednu krabici drží v ruce) neskrýval svůj pověstný hřejivý úsměv. Odhaduje se že, že potření nelegálního obchodování s PDA software by mohlo státnímu rozpočtu ušetřit ročně miliardy korun a obnovit dynamiku hospodářského růstu v roce 2003 až o 2%. Stínový ministr financí za ODS již ovšem tato čísla zpochybnil a považuje je za nadsazená.