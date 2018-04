Seznamte se, toto je Razer Phone. Bude to průlom mobilního hraní?

Historie mobilních telefonů zná různé pokusy, kdy měly především chytré telefony v kapsách mladých uživatelů nahradit přenosné herní konzole. Slavným pokusem na toto téma se staly modely Nokia N-Gage a N-Gage QD, které byly velmi specifickými symbianovými smartphony. Ale tehdy ještě neměly pořádný výkon a displej byl hodně malý. Společně s vysokou cenou to znamenalo komerční neúspěch.

Další pokus přišel ze strany Sony, tehdy ještě ve spojení s Ericssonem. Smartphone Sony Ericsson Xperia Play byl chytrým řešením, kde velký dotykový displej doplňovala výsuvná část s klasickými herními ovladači jako u gamepadu. A i když si tento kousek stejně jako N-Gage své fanoušky získal, valný úspěch z toho opět nebyl. Znovu i kvůli neobvyklé konstrukci a vyšší ceně.

Teď je tu třetí herní pokus a ten vypadá skutečně nadějně. Jmenuje se Razer Phone a má oproti zmíněným historickým neúspěchům dvě výhody: konstrukčně je to klasický smartphone s velkým dotykovým displejem bez jakýchkoli výmyslů a výstřelků a jeho výrobcem je firma, která se specializuje na herní PC. To znamená, že dovede dobře oslovit cílovou skupinu zákazníků.

Herní zaměření je u Razer Phonu znát v podstatě jen v detailech. Předně je to elegantní chytrý telefon s hliníkovým tělem a velkým 5,72palcovým displejem s QHD rozlišením. Panel je typu IGZO a podle Razeru jde o první panel svého druhu, který disponuje obnovovací frekvencí 120 Hz. Firma to nazývá UltraMotion a slibuje, že právě toto řešení má zlepšit zážitek z hraní her, a to díky vyšší plynulosti obrazu.

Na něco takového samozřejmě musí mít smartphone patřičný výkon. Proto je tu čipset Qualcomm Snapdragon 835 a k tomu obrovská porce 8 GB RAM. Výrobce také slibuje, že si v konstrukci dal záležet na důkladném odvodu tepla, takže by se smartphone neměl zasekávat ani po delší době hraní. Razer Phone se dále chlubí stereo reproduktory a podporou Dolby Atmos. Sluchátka se kvůli kvalitě zvukového výstupu připojují do USB-C konektoru přes dodávanou redukci s THX certifikací. Aby si mohl uživatel hraní vychutnat dostatečně dlouho, je tu baterie s kapacitou 4 000 mAh.Ve výbavě dále nechybí duální fotoaparát s rozlišením 12 megapixelů.

Novinka má Android 7.0, ale výrobce slibuje, že na jaře roku 2018 přijde s aktualizací na verzi Oreo. Pro ovládání používá prostředí Nova Launcher.

Z herního hlediska jsou důležitá partnerství s vývojářskými studii. Tituly od studií jako Tencent a Square Enix tak budou moci naplno využít schopností špičkového displeje a jeho obnovovací frekvence. Na přístroj například zamíří herní novinka Arena of Valor. Dalšími podporovanými tituly budou Final Fantasy XV Pocket Edition, Gear.Club, Lineage 2: Revolution, OldSchool RuneScape, Shadowgun Legens, Tekken, Titanfall: Assault a World of Tank Blitz. Další jistě v budoucnu přibudou.

Pro českého zájemce bude největším problémem dostupnost přístroje. V Evropě jej bude oficiálně nabízet operátor Three, a to na trzích ve Velké Británii, Irsku, Dánsku a Švédsku. Dále si zákazníci budou moci telefon objednávat na e-shopu Razerzone.com, ale opět jen ve vybraných zemích: USA, Kanadě, Británii, Irsku, Německu, Francii, Dánsku a Švédsku. Razer Phone také půjde koupit v některých kamenných obchodech - značkovém obchodě v San Francisku a pak ve vybraných obchodech Microsoft Store v USA. V nabídce bude také na nákupním portálu Amazon.

Cena je stanovena na 749 eur, tedy něco přes 19 tisíc korun. V úvodu bude ve vybraných prodejních kanálech k dispozici i limitovaná edice 1 337 kusů se speciálním vyvedením loga výrobce.