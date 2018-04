RapidRacer - ukažte, co váš palec dokáže

Závodních her je na trhu Pocket PC opravdu hodně. Některé oplývají propracovanou grafikou, jiné zase dobrým ovládáním. Dnes zde máme hru Rapid Racer, která běží na kapesních počítačích s platformou Pocket PC 2002/2003 nebo Pocket PC phone edition, k dispozici je i verze pro PalmOS. Hra především zaujme mnoha herními módy a mnohým nastavením, zejména obtížnosti (o tom později). Autorem hry je Paul Ellams.

Herní módy

Máte zde na výběr ze tří režimů hry Practice, Single Race a Mini Grand - Prix

Practice - V tomto módu si můžete vyzkoušet libovolnou trať bez soupeřů. Nepočítají se vám kola, jezdíte do té doby, než budete mít kolo řádně otestované.

Single Race - Klasický herní mód, ve kterém si vyberete trať a závodíte se soupeři, nepočítají se vám žádné body, po úspěšném zdolání trati se vrátíte zpět do hlavního menu.

Mini Grand - Prix - Jinými slovy, tento režim by se dal nazvat tournament. Musíte projet postupně všechny trati. Máte 3 soupeře, vaším úkolem je nasbírat co nejvíce bodů. Za první místo dostanete 2 body, za druhé místo 1 bod a za ostatní dvě nic.

Nastavení

V hlavním menu si zvolte Car Select. Zde si můžete vybrat auto, se kterým budete závodit. Na výběr jsou čtyři auta, v jízdních vlastnostech jsou stejné, liší se pouze barvou, nápisy a mírně upraveným vzhledem.

V záložce options můžete nastavit počet kol v určité trati. Máte možnost nastavení od jedné do desíti. Dále zde můžete nastavit obtížnost, je zde celkem 5 úrovní obtížnosti. Nakonec můžete nastavit pod nápisem Show direction arrows on Corners zobrazování výstražných ukazatelů následujících zatáček.

Herní vlastnosti

V obou módech, jak v Single race tak v Mini Grand - Prix, máte proti sobě tři soupeře. Na nejlehčí obtížnost se hra dá zvládnout s přehledem, tedy pouze v případě, že máte projeté všechny tratě, a víte co vás čeká. Auta v nejlehčí obtížnosti jezdí velmi pomalu a jsou nekonfliktní. Pro začátek si určitě zvolte nejlehčí obtížnost. S navyšující se obtížností, už auta jezdí velmi rychle a vystrkávají vás ven z trati. Snažte se stále držet na trati, v případě, že byste vjeli na trávu či vrazili do pneumatik, vaše rychlost se sníží na minimum, a než se vrátíte zpět na trať, může to zabrat hodně času, kterého moc nemáte. Na trati se může vyskytnout olejová louže, která okamžitě uvede vaše auto do smyku. Pro jistotu se těmto olejovým loužím snažte vyhýbat.

Ovladatelnost

Ovládání této hry je zčásti stejné jak u ostatních závodů, ale v podstatě jiné. Závody se neovládají ničím jiným než D-padem. Předpokládá se, že hru budete ovládat palcem, nikoli palcem na noze, ale palcem na ruce. Čtyř-směrné tlačítko budete ovládat všemi čtyřmi směry. Směrem nahoru a dolů přidáváte a ubíráte rychlost vozidla. Rychlost je stabilní, tj. držením D-Padu směrem nahoru se rychlost zvyšuje do té doby, dokud budete držet tlačítko směrem nahoru, nebo dokud nedosáhnete maximální rychlosti. Rychlost se sama drží do doby, než vyjedete z trati, nebo narazíte do jiného auta. Poté musíte znovu přidat plyn. Zmáčknutím D-padu směrem doleva nebo doprava zatáčíte. Můžu říct, že ovládání opravdu není jednoduché, chce to čas, a ani poté to není perfektní. Ve hře musíte pořád přidávat a ubírat rychlost, nevyjde vám zatáčka,a už jste mimo trať. Někdy se vám stane, že chcete přidat rychlost, a špatně stlačíte D-pad, a už se auto dostává do smyku. Hodně taky záleží, jak máte kvalitní a citlivý D-pad na vašem kapesním počítači.

Závěr

Dnes se jednalo o závody aut s opravdu netradičním ovládáním. Byl čas, kdy jsem s programem chtěl "praštit" - nedařilo se mi nic. Místo, abych přidal plyn, tak mi auto zatáčelo a sjíždělo z trati. Později jsem se hru naučil lépe ovládat, a požitek z ní byl značně lepší. I přes nezvyklé ovládání by se dalo říct, že hra je opravdu zábavná a pobaví vás na několik hodin. Aplikace stojí 9.99$ a můžete ji zakoupit ZDE. K dispozici je i demoverze hry, která se nachází pod stejným odkazem.

Přeji příjemnou zábavu a klidné nervy s hrou Rapid Racer.