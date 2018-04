Rapid Link: Telefonní řešení pro vás

Bezpochyby největší konkurenci v oblasti IP telefonie najdeme v USA, kde je velké množství hovorů uskutečňováno právě touto technologií. Telekomunikační společnosti musí svým klientům maximálně vycházet vstříc, disponovat kvalitní sítí, výhodnými cenami a širokým spektrem služeb. V naší zemi najdeme filiálku Rapid Linku, jedné z významnějších společností amerického trhu a nutno podotknout, že přišla s širokým spektrem služeb určených pro každého.Ostatně posuďte sami.

Mezi základní poskytované služby lze zařadit Direct Call, sloužící pro volání a faxování do zahraničí. Přes pražské přístupové číslo, v budoucnu i zelenou linku, zavoláte do systému, zadáte své iniciály a můžete volat po celém světě. Doslova jedinými zeměmi, kam se nedovoláte, jsou ty, které nemají telefonní infrastrukturu. Alespoň to napadne každého po shlédnutí podporovaných končin. Alternativou pro velké firmy je Direct Dial, drobně se lišící v přístupu k zákazníkovi a pochopitelně cenami vyplývajícími z většího objemu zakázky.

Direct Dial:



5,90 Kč/min ........ Německo, Rakousko, USA, Velká Británie...



7,50 Kč/min ........ Belgie, Finsko, Polsko, Slovensko...



10,50 Kč/min ........ Chorvatsko, Rusko, Ukrajina...