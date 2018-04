RAM&Battery upgrade - více paměti a energie pro vaše Pocket PC!

Rozšíření kapacity paměti není u některých kapesních počítačů typu Pocket PC žádný nepřekonatelný problém, vyžaduje to ale znalosti interní architektury daného typu Pocket PC a samozřejmě také zařízení pro práci se SMD technologií. Po rozebrání přístroje poměrně snadno zjistíte, zda lze základní desku Pocket PC přímo osadit dodatečnou operační pamětí v podobě jednoho nebo několika paměťových modulů, nebo zda se musí paměťové moduly vyměnit. Například u MDA/XDA zařízení se paměťové čipy obvykle nalézají na opačné straně základové desky, stejně tak u iPAQu je po rozebrání přístroje nutné celý motherboard vyjmout z šasi přístroje. Protože u současných kapesních počítačů typu Pocket PC nenajdete žádné archaické patice na integrované obvody, budete muset paměťové moduly na motherboard osadit s pomocí mikropájky nebo jiného vhodného profesionálního pájecího zařízení. Pájení SMD součástek/plošných spojů vyžaduje naprostou preciznost, a protože je to naprosto šílená a i velmi riziková "piplačka", rozhodně to nelze doporučit nikomu, kdo viděl pájku jenom zdálky.



I když jsme zkušený národ domácích kutilů, přesto nepředpokládám, že by si běžní uživatelé Pocket PC byli ochotni paměť rozšířit sami. Zatím bohužel nevím o nikom, kdo by se touto činností oficiálně v České republice zabýval, v USA je situace ale zcela jiná a existuje hned několik firem, které vám paměť kapesního počítače bez problémů rozšíří. Svoje PDA ale za moře rozhodně posílat nemusíte, našel jsem totiž jednu německou firmu, která paměťové upgrady provádí. Jedná se o firmu WOLFSOFT nabízející upgrade paměti pro několik typů Pocket PC, výměnu akumulátorů i opravy kapesních počítačů.



WOLFSOFT momentálně zajišťuje paměťové upgrady pro různé modely iPAQu a také pro zařízení MDA/XDA prodávaná různými mobilními operátory. Ceny upgradů jsou různé, u upgradů na 128 MB a 256 MB je ovšem cena velmi vysoká. Například upgrade iPAQu 3630 ze 32 MB na 64 MB RAM stojí 80 EUR, upgrade interní paměti pro iPAQ 36xx/37xx na 128 MB stojí, 200 EUR, upgrade stejného typu Pocket PC na 256 MB pak přijde na 390 EUR. Podobně jsou na tom ceny paměťových upgradů u MDA/XDA - upgrade na 64 MB stojí 120 EUR, na 128 MB pak 200 EUR. Protože současné verze Windows CE používané u kapesních zařízení kompatibilních s Pocket PC 2002 umí přímo adresovat pouze 64 MB interní operační paměti, je další paměť nad touto hranicí využívaná jako velmi rychlá paměťová karta ve formě RAM disku. Potřebný ovladač pro RAM disk je pochopitelně součástí dodávky. Současně s upgradem paměti lze vyměnit i paměť Flash ROM a poté upgradovat operační systém starších iPAQů na verzi Pocket PC 2002.











Velmi zajímavé jsou i upgrady interních akumulátorů iPAQu řady 31xx/36xx a 37xx, které si můžete provést sami nebo se opět spolehnout na služby WOLFSOFTu. Firma nabízí několik akumulátorů s kapacitou od 1200 mAh až po 2300 mAh lithium-polymerové akumulátory za cca 120 EUR, které mohou navýšit dobu provozu iPAQu až na dvojnásobek. Tyto vysokokapacitní li-pol akumulátory mají s výjimkou o 0,6 mm větší tloušťky stejné rozměry (91,5 x 56 x 4,3 mm) jako původní akumulátor (91,5 x 56 x 3,7 mm) a lze je tedy vtěsnat do původního šasi.Hardwarová úprava Pocket PC trvá dle informací na webu po předchozí domluvě zhruba jeden týden, zaslání poštou do zahraničí si už budete muset domluvit u WOLFSOFTu sami.