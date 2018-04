RAKU-RAKU hon – mobilní telefony pro starší uživatele

Jak bylo patrno z minulého článku o mobilním telefonu s dvěma CCD fotoaparáty, DoCoMo svými nápady nepřestává překvapovat a stále se snaží přijít s něčím zcela novým. Z pohledu zvenku se možná řada novinek a inovací zdají jako nepotřebné zbytečnosti, ale obchodní úspěchy tohoto japonského mobilního giganta dokazují, že velice dobře ví, co na japonského zákazníka zabírá.

Dnes se budeme věnovat třem mobilním telefonům, které dokonale vystihují některá specifika současné japonské společnosti.

Snaha po usnadnění si života prostoupeného a možná už i přesyceného moderní technikou všeho druhu. Kdo jednou byl v tokyjské Akihabaře, ví dobře, o čem mluvím (čtvrť plná obchodů specializujících se výhradně na elektroniku a výpočetní techniku).

Problém stárnutí populace.

Problémy s komplikovaným systémem písma.

To jsou jedny z hlavních otázek, se kterými se už nějakou dobu potýká japonská společnost, a proto nebylo možné, aby se na ně mobilní trh nepokusil najít odpovědi. Jako první zareagovalo DoCoMo a vytvořilo mobilní telefon, který by se dal charakterizovat jako "User Friendly", tedy uživatelsky velmi přívětivý telefon pro nenáročnou část populace a především pro starší.

Bylo to již před více než jedním rokem a přístroj od Panasonicu nesl označení P601eS s přezdívkou RAKU hon-I. (znak s významem pohodlí, snadný). Dnes už se neprodává, a tak ho zmíním jen takto okrajově.

Podstatné je, že se tento nápad ujal, a tak nezůstalo jen u jednoho přístroje a na trhu se objevili i jeho nástupci. Ti jsou technologicky mnohem dále, série nese označení RAKU-RAKU hon II. V současnosti se jedná o dva přístroje od firmy Fujitsu s označením F671i a F671iS. Přestože tvar je dosti odlišný, společných vlastností těchto telefonů je celá řada. Co se obecné charakteristiky týká, tyto telefony mají velké displeje pro snadnou čitelnost a přehlednost i pro uživatele se slabším zrakem. Menu telefonu nejsou nazvána heslovitě, jak tomu bývá zvykem, ale jsou rozepsána např.: "Výběr zvuku při příchozím hovoru". Přímo v telefonu jsou různé nápovědy a průvodce: například obrazovka popisující, co má to které tlačítko na starosti, v okamžiku, když vám přijde třeba e-mail. Vše je napsáno dostatečně "obrovskými" písmeny, aby opravdu nikdo neměl problémy se čtením.

Na obou lze využívat služby iMode, avšak nikoliv i@ppli. Dále oba přístroje disponují třemi speciálními tlačítky pro OneTouchDial.

F671i – levný RAKU telefon

Model s klasickým tvarem a výklopným krytem klávesnice jako u Ericssonu T28 - DoCoMo Digital F671i je prodávaný za pouhých 2 800 jenů (zhruba 700 Kč). Na přístroji s rozměry 135 x 46 x 17 mm a hmotností 87 gramů na první pohled upoutá velký displej, na kterém se však standardně zobrazuje jen šest japonských znaků v šesti řádcích, po přepnutí do režimu malých písmenek celkem až 90 znaků. Toto "plýtvání" pixely má však za následek dokonalou čitelnost i složitějších znaků, které si jinak musí uživatel běžného telefonu domýšlet.

Jak již cena napovídá, přistroj nebude lákat zákazníky ani tak vybavením nebo technickou vyspělostí, jako spíše jednoduchou a srozumitelnou obsluhou a nízkou cenou. Jediné, co bych mu asi vytknul, je umístění tlačítek přímého vytáčení na čelní straně odklápěcího krytu. Právě tato tlačítka, která jedním tiskem zavolají na vybrané číslo, by na tak exponovaném místě být asi neměla. Na levé straně přístroje je umístěné navíc ještě jedno otočné kolečko, kterým lze přímo regulovat hlasitost v průběhu hovoru.

Barevný TFT display je se svými 4096 barvami rovněž jen - na japonské poměry - průměrným. Telefon se umí rozeznít pouze 16kanálovým zvukem, zatímco ostatní japonské telefony zvládají běžně 24 či 32, a ty nejnovější až 64 kanálů. Melodie je možné stahovat z iMode a ukládat přemazáváním už přednahraných patnácti pozic. Rovněž seznam je jen jednoduchý, tedy 500 pozic pro jméno a jedno číslo a e-mail adresu. Inbox pojme 100 mailů a sent-mail jen 30 zpráv, jež lze třídit do 5 složek. Maximální počet adresátů jednoho mailu je pět. Vnitřní hlasová schránka uloží až tři dvacetivteřinové záznamy. Vlastní memo zprávy však ukládat nelze.

F671iS – mobil, který umí číst

V říjnu tohoto roku na trh uvedený nejmladší zástupce série RAKU-RAKU se jmenuje jednoduše F671iS. Podle označení by se mohlo zdát, že jde pouze o fotoaparátem obdařenou variantu předchozího modelu, avšak v tomto případě je vše jinak. Přístroj je rovněž určen pro v zásadě nenáročného zákazníka, a proto digitální fotoaparát nepřipadá v úvahu. Jak se ale na top model této modelové řady sluší, je to véčko s plně barevným (resp. 64 tisíc barev) TFT displejem za 12 800 jenů (asi 3 200 Kč).

Tři klávesy pro rychlé zavoláni jsou tentokrát umístěné šikovně pod displejem, kde téměř nehrozí nechtěné zmáčknutí. Kromě toho je k dispozici i hlasové vytáčení. K pohodlnému psaní na klávesnici přispívají dostatečně velká a dobře rozmístěná tlačítka. Dále z pravé strany přístroje přibyla jedna velmi speciální klávesa. Slouží k přečtení obsahu displeje "téměř" lidským hlasem. Jestliže tento telefon zatím nepřesvědčil o oprávněnosti své ceny, tak následujícím odstavcem to jistě udělá.

Proto, aby opravdu nikdo neměl problémy s používáním telefonu, byl zabudován čtecí modul. Ten je schopen s až překvapující srozumitelností text zobrazený na displeji přečíst. K výběru je dokonce jeden mužský a jeden ženský hlas v několika úrovních hlasitosti. Telefon si poradí nejen s názvy jednotlivých položek menu, ale i s e-mailem psaným v japonštině. Jak jsem si měl možnost vyzkoušet, kvalita zvuku je dobrá a je složena z jednotlivých slabik slabičné abecedy, která skládáním vytvářejí celá slova. Pro cizince však může být nevýhodou, že tento přístroj umí pouze japonsky, angličtina není k dispozici vůbec.

Ostatní vlastnosti se nevymykají průměru, mobil vyzvání 32kanálovou hudbou, zvládá SSL šifrování a JPEG kompresi obrázků. Adresář má rovněž pět set pozic pro jméno a jeden telefon a e-mail adresu. Oproti svému jednoduššímu bráškovi doznal malého zvětšení prostor na e-maily, inbox jich uchová až dvě stovky a sent-mail padesát. Zprávy lze uložit až do 29 složek. Adresátů jednoho mailu může být celkem pět. Pozic na vyzváněcí tóny je třicet.

Se svou hmotností 110 gramů a rozměry 97 x 52 x 28 mm nepatří tento mobilní telefon k nejmenším, ale zato nabízí pěkných až 470 hodin výdrže v pohotovostním stavu a až 140 minut hovoru. Závěrem zbývá ještě dodat že tento typ telefonu se prý velmi dobře prodává, o čemž svědčí i to, že se stejnou koncepcí teď přišel i operátor Tu-Ka, který si nechal vyrobit "User Friendly" telefon od Toshiby a prodává ho pod označením TT-22.