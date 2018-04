Ráj PDA karbanu (8) - Spades

Špády

Špády patří k nejstarším karetním hrám, jejich historie sahá až někam do 14. století. Mají ovšem řadu modifikací i různých karetních sad. Nejobvyklejší a zpracovávanou variantou je hra čtyř hráčů, kteří hrají jako dvojice (vždy hráči sedící proti sobě tvoří společně dvojici). Jako trumfy jsou zde vždy piky. Ve hře jde o vydražení a sehrání co nejvíc zdvihů (triků, štychů).

Hraje se 52 balíčkem karet od 2 do eso (bez žolíků). Po rozdávání, kdy každý obdrží 13 karet, následuje licitování, když každá dvojice se snaží vydražit počet zdvihů, které sehrají (to je jejich závazek do hry). Každý z hráčů hlásí závazek za sebe. Jsou zde rovněž zvláštní typy závazků - třeba tzv. "nil" znamená, že hráč během hry nevezme žádný zdvih, či další ("Moon" - to je uhrání všech 13 zdvihů apod.).

Po vydržení začne sehrávka. Ctí se barva, zdvih bere nejvyšší karta v nesené barvě, či trumf. Po sehrávce se počítají výsledky - to ale za vás už zvládá PDAčko. Hra končí, když jedna z dvojic dosáhne 500 bodů.

Další informace o hře najdete na několika odkazech:

Spades 1.7

Roman Baker, shareware $5

Starší zpracování hry je černobílé. Využívá symboly z ASCII znaků, češtinu nutno vypnout. Jinak se hraje dobře - jen si vypněte zdržující animace. Hráče si můžete pojmenovat, jsou zde i jednoduché statistiky.

SpadeLover Spades 1.0

Britt Yenne, freeware

Jediný freewarový PalmOS zástupce této hry. Stejně jako Spades používá jen černobílou grafiku a symboly z ASCII sady. Pokud to ale "spolknete", odmění se vám hra dobrou hratelností, řadou nastavení a spoustou zábavy zdarma.

Hra má celou řadu pokročilých nastavení, které umožní nastavit několik variant počítání, zvláštních zdvihů a počítání. Rozhodně ji vyzkoušejte - třeba vám vyhovuje víc než placené programy.

Spades for PalmOS 1.18

StandAlone, shareware $15

Další karetní hra od StandAlone. Tradičně dobře zpracované s nastavením velikosti karet, systémů hry a mnoha herními preferencemi, které vám umožní zahrát si mnoho variant.

Spades Professional 1.2

Miracle Software, $9,95 shareware.

Aplikace s nastavitelnou rychlostí hry, rubem karet a pozadím.

Championship Spades 4.55

DramQuest Software, shareware $24,99

Firma je tradičním multiplatformním výrobcem a její karetní hry si můžete zahrát na palmOS, PocketPC, SymbianOS i Windows. Jsou dokonce možná i on-line partie napříč všemi platformami.

Karty jsou hezky graficky zpracované a mají dobrý herní engine. Chystaný světový karetní turnaj 16.11. proběhne i v této hře, takž už můžete začít trénovat...

Spades by Purplesoft 1.00

Purple Software Limited, komerční $9,99

Další zpracování hry, tradičně bez demoverze. Samotná značka firmy by ale měla být zárukou kvality, nemám ale ověřeno.

Spades by Designer

Designer Software, Inc., freeware

Varianta Spades pro Sharp Zaurus SL-5500 s barevnou grafikou.

A co příště? Představíme si velmi oblíbenou sehrávkovou hru EUCHRE, kterou výrobci PDA aplikací již tradičně zařazují do svého herního portfolia. Odpočineme si od "plné ruky karet" - vždyť EUCHRE se hrají jen s 24 kartami!