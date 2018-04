Ráj PDA karbanu (7) - Cribbage

Cribbage

Cílem hry Cribbage je dosažení smluveného počtu bodů. Součástí hry bývaly dřevěné tabulky s dírkami (dvě řady po 30 dírkách) - zde se zaznamenával postup ve hře, která se uzavírá zaznamenáním 61. bodu. Dnes se již tyto tabulky nepoužívají, přesto většina výrobců je implementuje do svých produktů a dodává tím hře zvláštní a osobitý kolorit.

Hra se hraje s Whistovými kartami. Má dvě hlavní fáze. V první se sehrává sled karet postupně odkládaných na stůl. Ve druhé fázi se obrátí odložení karty na stole a ke slovu přijdou i karty v ruce, které neprošly sehrávkou. Pochopitelně jsou pravidla složitější a ke hře je nutná jejich detailní znalost.

Odkazuji zde zájemce na několik webových stránek, kde se dozví podrobnější informace:

Cribbage 2.1

David Mayes, freeware

Jednodušší černobílé zpracování hry Cribbage. Obsahuje ale manuál ke hře (How To Play) a několik málo nastavení. K zobrazení typů karet používá, bohužel, ACII znaky, takže ke správnému zobrazení musíte vypnout češtinu (třeba v Interpilotovi to jde docela snadno). Jinak je hra dobře udělaná, černobílá grafika je i trošku animovaná, přehledná a kontrastní. Napravo najdete i nezbytnou "destičku" na počítání.

Cribbage Partner 2.1

Casdra Software, $12.

Casdra software produkuje Cribbage pro obě hlavní platformy - PalmOS i PocketPC. Kartičky jsou velmi hezké a čitelné. Hra obsahuje detailní manuál k programu

Pocket Cribbage 1.11

Multi-User Dimensions, Inc, $17,00

Zpracování hry pro začátečníky i pokročilé - má tři stupně obtížnosti. Hra probíhá v "lansdcape" režimu a maximum displeje používá na zobrazení hry. Můžete si nastavit jedno ze tří barevných schémat a vybrat si pozadí karet. Na vyžádání vám počítač poradí další tah. Zvukové i grafické efekty pomáhají zvyšovat atmosféru hry. Hru můžete ukládat a pak znovu nahrát a pokračovat.

Cribbage for PocketPC 1.0

HooveySoft, $9,95

Cribbage se výrobcům PocketPC software zjevně líbí a toto je jeho další zpracování. Volit si můžete ze tří typů stolů. Demoverze je plně funkční, ale hrát můžete jen maximálně tři dny.

Elastic Software Cribbage 1.0

Elastic software, komerční program za $9,95.

O aplikaci toho moc nevím, firma neposkytuje ani zkušební verzi a na moji žádost o zaslání "něčeho na otestování" nereagovala.

V příštím pokračování našeho karetního seriálu za týden se společně podíváme na jednu z nejstarších karetních her vůbec, jmenuje se Spades (Špády) a na PDA se dočkala několika zajímavých zpracování.