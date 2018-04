Ráj PDA karbanu (6) - Hearts

Hearts

Sehrávková hra Hearts je určená pro 4 hráče. Hraje se s 52 kartami, které se všechny rozdají hráčům po 13 kartách. Cílem hry je uhrát co nejméně trestných bodů. Ty představují všechny hercové/srdcové karty (každá je za 1 trestný bod) a celých 13 trestných bodů představuje postrach této hry, kterým je piková dáma.

Zajímavé je zahájení hry. Předáte tři svoje karty soupeři vlevo, to udělají všichni soupeři a obdrží tak od soupeře zprava tři jeho karty.

Pak následuje sehrávka. V ní jde o to, uhrát co nejméně srdcí a zejména neuhrát pikovou dámu. Vynáší ten, kdo má křížovou dvojku, a to tuto kartu. Musí se ctít barva, když ji nemáte, můžete se zbavit kterékoliv karty. Přebíjet se nemusí. Zdvih bere hráč, který odhodil nejvyšší kartu vynesené barvy.

Hráč, který dosáhne první 100 trestných bodů, prohrál.

Hra Hearts je pro svou poměrnou jednoduchost často zpracovávána na PDA. Na výběr je tak rozsáhlá škála programů, nejvíc si mohou vybírat majitelé PalmOS handheldů, kteří mohou hrát i zdarma.

Hearts for PalmPilot 1.1

David Mayes, freeware

Jednoduchá hra z roku 1997. Nečekejte světobornou grafiku, barvy a animace. Hearts si ale zahrajete, a to na velice slušné úrovni. Navíc je program velmi úsporný na paměť, ze které si "ukousne" jen asi 29 kB.

Hearts 1.2

Leo Singleton, freeware.

Freewarový, nicméně dobře zpracovaný produkt. Po milé počáteční animaci vás čeká hra, při které si můžete řadu věcí přizpůsobit - třeba si pojmenujte svoje soupeře a jejich jména uvidíte na displeji.

Můžete si ještě nastavit animace a jejich rychlost, ale doporučuji je vypnout, či maximálně zrychlit - po chvíli se stanou otravnými a zdržují od hry. Ve hře je ještě malá statistika vašich partií a nápověda ke hře.

Hearts for PalmOS 1.18

StandAlone, shareware $15

StandAlone dělá snad do všech karetních her a v její nabídce samozřejmě nechybí ani Hearts. Hry této firmy jsou si velmi podobné; i zde najdete volbu několika velikostí karet, jejich pozadí, barvy pozadí a celou řadu dalších nastavení. Prostě - tradičně dobře odvedená práce.

Championship Hearts 4.56

DreamQuest Software, shareware $24,99

První ze série multiplatformních řešení firmy DreamQuest je určeno pro všechny hlavní platformy. Je to hra postavená na AppForge a třeba na PalmOS potřebujete k její instalaci asi 800 kB volné paměti. Ve hře je mnoho nastavení a partičku si můžete výrazně přizpůsobit v herních nastaveních i způsobu zobrazení hry.

Karetní hry DreamQuestu jsou pověstné svým on-line režimem - zahrát si můžete s kamarády, a to i napříč platformami přes IP/TCP (hrát můžete i s desktopovou verzí). Hra má pěkné karty, je animovaná, soupeři jsou viditelní jako malé postavičky.

Hru oceňují pokročilí hráči, kterým hra nabízí poměrně inteligentní protihráče, chybující (na nižších obtížnostech) až chladně neomylné (na nejvyšší obtížnosti).

Hearts by Purplesoft 1.0

Purplesoft, komerční $9,99

Se smíšenými pocity referuji o všech produktech Purple Software Limited. Firma pravděpodobně plodí zajímavý software, alespoň dle screenshotů soudě.

Bohužel i zde chybí jakákoli demoverze, informace na stránkách firmy, či aspoň manuál. Na moje opakované emailové žádosti o zaslání demoverze, či aspoň bližších informací, firma tradičně nereaguje.

Tak tedy trošku kupujete zajíce v pytli. Nabízím aspoň screenshoty z PalmOS a PPC verze.

Hearts

Nick Dawkins, $18. Stránka výrobce se ale "nehlásí"... Ke stažení na MyPsion.

Uff, to bylo dnes her. Hearts jsou zkrátka v Americe oblíbené a Spojené státy jsou země PDAčkům nejvíc zaslíbená.

Za týden se podíváme do staré dobré Anglie. Tam totiž vznikla již někdy v sedmnáctém století zajímavá "dvoufázová" hra Cribbage, je pověstná tím, že její součástí bývaly dřevěné tabulky s otvory na počítání bodů. A hra Cribbage je velmi oblíbená mezi výrobci PDA karetních her!