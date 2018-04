Ráj PDA karbanu (5) - Rummy

Sehrávkové hry, u kterých se vykládají karty a počítají se jejich hodnoty (Rummy, Kanasta, Samba apod.), jsou velmi oblíbené jako rodinné hry. Každý hráč obdrží několik karet z balíčku, zbytek se dokupuje, vytváří se různé kombinace, karty se mohou vykládat na stůl a závěrečnou bilanci tvoří kombinace bodů za uzavření hry, hodnoty karet a kombinací /kanast, či naopak trestné body za karty v ruce po uzavření hry apod.

Pravidla her přikládá slušný výrobce zpravidla k aplikaci. Třeba hra Rummy (u nás známá spíše jako "Žolíky") má samotná několik desítek variant a kombinací. Pravidla vypadají na první pohled složitě, ale je to jen věc chuti překousnout počáteční fázi učení, protože tyto hry jsou nesmírně vzrušující a poskytují mnoho možností.

Bohužel k datu sepsání tohoto článku žádný z výrobců nevyvinul ještě hru Kanasta pro PDA. Domnívám se, že asi největší příčinou tohoto stavu je skutečnost, že vykládací hry spotřebují velký prostor na displejích, kterého se jim právě na PDA nedostává.

Zpracováno je ale několik variant hry Rummy.

Rummy

Vysvětlovat si zde dopodrobna pravidla hry Rummy je celkem zbytečné, protože na PDA jsou vesměs zpracovávány jednodušší varianty této hry, a to ještě v značných zjednodušeních. Cílem hry je vytvořit z karet v ruce některé z povolených kombinací a zavřít hru dřív než soupeř. Kombinace mohou být tvořeny z tercek a kvart (trojice a čtveřice karet stejné hodnoty), či z postupek (nejméně tři karty vzestupné hodnoty v téže barvě). Rozdává se 10-13 karet (podle typu hry), zbytek karet tvoří talon, ze kterého se odebírá. Hráč, který je na řadě, může vzít vrchní kartu z hromádky (tu, kterou odhodil soupeř), nebo z talonu. Pak sám odhodí přebytečnou kartu.

Hra má spoustu modifikací a variant. Jako klasická Rummy se hraje se dvěma balíčky Rummy karet (108 karet se čtyřmi žolíky) a rozdává se 13 karet. V některých modifikacích se smí vykládat na stůl a doplňovat do vyložených karet soupeře, jinde se musí kombinace vytvářet jen v ruce, či k jejich vyložení potřebujete nejdřív dosáhnout určité bodové hodnoty. V PDA jsou zpracovány jen tzv. americké varianty této hry s 52 kartami bez žolíků a s rozdáním 10 karet.

GinRummy 2.1

Tan Kok Mun, komerční program za $12.

Je to varianta "Rummy z ruky" - nemůžete průběžně vykládat karty a hru uzavírá ten, kdo vytvoří kombinace ze všech karet v ruce, až na tu poslední kartu, kterou zavře.

Displej se člení do několika sekcí. Celkem nepodstatná vrchní část symbolizuje protivníkovy karty. Střední prostor se člení na dvě části - levá je informační a zobrazuje průběh současné hry (počet bodů a čárový graf). V pravé polovině středu je balíček (Deck) a hromádka (Pile). Kartu, kterou berete z hromádky, vidíte v poli Draw.

V dolní části jsou vaše karty. Je jich celkem deset a ty, které dávají dohromady nějakou použitelnou kombinaci, se vám zobrazují vlevo a je nad nimi barevný proužek jako signalizace, jakou část "ruky" již máte vyřešenu. Úplně vespod je ovládání způsobu třídění karet v ruce - podle hodnoty, podle postupek a vše ještě ve verzích automatického přeuspořádání po každém dokupování.

Ve hře si můžete nastavit barvy pozadí jednotlivých části displeje a karet soupeře. Podporuje rozlišení QVGA i HiRes na Clié. Oproti klasické Rummy zde hrají jen dva hráči s jednou sadou karet (52) a bez žolíků.

Přes svoji poměrnou jednoduchost se hra hraje docela dobře, má švih a rozhodně vás zaujme. Místa pro nějakou složitější strategii v ní ale příliš není.

Rummy 3.0

Seahorse Software, Shareware $8.

Seahorse odvedl tradičně dobrou práci. Na rozdíl od GinRummy tato hra umožní karty vykládat "na stůl" - je k tomu určen prostor v horní části displeje hned pod nástrojovým pruhem. Karty se vykládají tak, že je označíte v ruce a poté kliknete kdekoliv na vykládacím místě. Můžete doplňovat i do vyložených karet soupeřem (má-li tam trojici), i později do svých vyložených karet.

Střední část obrazovky slouží k zobrazení balíčku (vlevo) a hromádky. Hromádka má svoji historii, takže můžete nejen kontrolovat, co jste vy a váš soupeř odhazoval, nýbrž i vzít balíček třeba zprostředka (vždy musíte později odhozené karty ale vzít taky). Tím se hra výrazně zpestřuje.

Dolní část displeje je věnována kartám ve vaší ruce, pod ní je volba třídění. Zde je rovněž ukryta asi jediná chybička programu - nezobrazí všech deset karet, ale jen devět a na další se musíte přepínat šipkami, což je otravné, znepřehledňuje to hru a navíc je to zcela zbytečné, protože se na displej určitě vejde víc karet vedle sebe (viz třeba předchozí aplikace GinRummy).

Hra jinak nemá chybu, pobavíte se dokonale. Můžete si navíc celou řadu věcí nastavovat - zejména barevná schémata. Hra podporuje černobílé i barevné Palmy a má svoji QVGA verzi pro HandEra330, při které zobrazí v dolní části ještě některé statistické údaje. Statistika je pochopitelně dostupná i v ostatní verzích. Obdobně jako u GinRummy i zde hrají jen dva hráči (vy a počítač) s 52 kartami bez žolíku.

Gin Rummy 1.0

Elastic software, komerční program za $9,95.

Jediné dosavadní zpracování hry Rummy pro PocketPC platformu je určeno rovněž pro dva hráče. Hraje se s deseti kartami v ruce a cílem je vytvořit řady a sekvence

V této hře se uplatňuje pravidlo tzv. vídeňské Rummy - hráč může hru ukončit i při nezařazených kartách v ruce, jestli jejich součet nepřesahuje 10 bodů.

Bohužel neposkytuje ElasticSoftware hratelnou demoverzi a na moji emailovou prosbu o její zaslání nijak nereagoval (ani neodpověděl, že ne...:-(

Příští týden bude náš karbanický seriál pokračovat - podíváme se na napínavou sehrávkovou hru HEARTS (u nás známou též jako Černá Mary).