Ráj PDA karbanu (4) - Poker

Hazardní hry na počítačích zase až tak netáhnou - postrádají totiž patřičné "koření", kterým je výnos, zisk, chuť riskovat. Chybí i to příjemné mražení v zádech, kdy nevíte, jestli se stanete za pět minut bohatým člověkem, či odejdete od stolu s holou zadnicí...

V poslední době zachraňují motivaci různé "strip" produkty. Ty se právě prosazují zejména v hazardní kategorii her. Vzrušení z riskování a z očekávaných výnosů je nahrazeno touhou připravit vaši krásnou soupeřku ne o peníze, nýbrž o její svršky. Funguje to docela spolehlivě :-).

Co napsat o hře, jejíž podstatnou strategií je klamání, mlžení a blafování? Cílem hry je dosažení nejlepší kombinace karet v ruce, přičemž je známo několik typů kombinací odstupňovaných podle své hodnoty, a to od obyčejné dvojice karet stejné hodnoty až po nejvyšší kombinace. (Tou není poker ze čtyř es, jak se mnozí mylně domnívají, ale královský fleš tvořený řadou karet stejné barvy od esa až po desíku, jehož pravděpodobnost je jedna ku 649.740.)

Poker má sice jednoduchá pravidla, přesto jej nemůžeme označit za hru jednoduchou. Je to obtížná a tvrdá hra pro odvážné a ochotné dostat maximum ze svých peněz. Kombinuje v sobě prvky karetní hry i psychologie a ne nadarmo se říká, že chcete-li někoho skutečně poznat, nejlépe vám to umožní právě poker. Každá partie pokeru je tudíž i nepřetržitým sledováním dalších hráčů, "čtením" jejich hry, odhadováním míry jejich kombinací, zvyků, gest, intonace hlasu, reakci při vypjatých situacích apod... O toto vše jste pochopitelně při počítačových zpracováních ochuzeni...

Než se pustím do procházkou pokerovými programy, musím upozornit, že pokerových zpracování je velké množství (podobně jako solitairů), takže my představíme jen úspěšné a nejtypičtější hry.

Pokerzee 1.0

Seahorse Software, Shareware $8.

Tato hra podporuje QVGA rozlišení na počítačích HandEra330. Hráčem číslo jedna jste vy a další tři si můžete zvolit jako dalšího hráče, či počítač. Ve hře jsou dvě úrovně obtížnosti a dva režimy hry, lze nastavovat i barvy pozadí, textu a skóre. Kartičky jsou malé, ale přehledné.

Není to úplně klasický poker, Pokerzee je na pokerových pravidlech spíš založen.

Poker for PalmOS 1.18

StandAlone, shareware $15

Jak jsme slíbili, setkáme se takřka v každém dílu naší karetní ságy s firmou StandAlone. Její Poker for PalmOS nabízí kolekci několika variant pokerové hry - Texas Hold 'Em, 5 Card Stud, 7 Card Stud a 5 Card Draw. Klasicky hezké zpracování.

Poker Table by Ian Pikard 4.12

Ian Pikard, $9,99

Zajímavá varianta hry, která nemá sice barevné zpracování, ale přesto je její grafické prostředí docela zajímavé. Je zpracována maximálně autentickým způsobem - své soupeře vidíte, slyšíte jejich postupné reakce, sedíte u stolu, vidíte hromádku hracích známek.

Vegas VideoPoker 1.0a

Electron Hut, shareware $11,95

Ukázka svébytné větve tzv. videopokerů, které simulují pokerové zpracování hry na výherních automatech. Těchto her je rovněž několik - Jacks or Better Poker (9/6 and 8/5), Jacks or Better Bonus, Double Bonus Poker, Double Double Bonus Poker, Joker's Wild Kings or Better, Joker's Wild Two Pair, Deuces Wild, Joker & Deuces Wild.

VideoPoker 1.0a

Rose Software, $7.

Další, jednodušší, varianta videopokeru. Je docela oblíbený (podle počtu stažení soudě).

Strip Poker 1.4

Toysoft Development, Inc., shareware $12,99

První za řady "svlékacích" programů. K tomuto potřebujete navíc program FireViewer a věk nad 18 let!

Zajímavostí této hry jsou obří karty s hezky prokreslenými figurami.

Cherrysoft Strippoker

Cherrysoft, komerční software, $14,99/$4,99 (další peníze stojí další "oponenti").

Zpracováno na velké množství platforem. Firma nabízí i mnoho oponentů/oponentek. Pro PocketPC platformu nabízí firma tzv. VideoEdition, kde se dámy hýbají i mluví...

KSE Poker 1.0

KSE Software, $9,90

Velmi realistické zpracování a taky trošku historizující. Přivede vás k sotva ohoblovanému stolu a vašimi protivníky se stanou tvrdí protihráči , z nichž řada má na hlavě Steson, u pasu Smith and Wessony a smrdí to tu zatraceně střelným prachem (falešní hráči pozor - tady jde o život, Wyatt nevypadá, že by měl chuť na žerty).

Lze přizpůsobovat typ hrací desky i barvu informačních tabulek. Kartičky by ale mohly být rozhodně lepší.

Poker Jam 1.0

BallShooter Games, shareware $14,95.

Hra simuluje video poker. Obsahuje tři varianty hry - Jacks or Better, Deuces Wild a Joker Poker.

Má hezké karty i jejich realistické pozadí. Zvukové efekty i nastavitelné pozadí rovněž přispějí k dobrému spádu hry.

CellPoker 1.02

Cellsoft, Inc, komerční hra pro Nokia 7650.

Lze hrát v multiplayer módu přes Bluetooth či jako hru jednoho hráče proti počítači.

PokeR99

Andrew Turtsevych, shareware $15. Poker pro mnoho zařízení s Epoc32.



Ultimate Poker

I.Pinkard, shareware. Verze pro Sienny, series 5 a 5.

Tak máme za sebou první čtyři části našeho seriálu o PDA karetních hrách. Dvěma díly jsme probrali solitairy a dalšími dvěma hazardy BlackJack a Poker. Tím skončila jedna velká část seriálu - ta byla charakterizovaná nadbytkem software.

V našem dalším pokračování si probereme další kategorii her, a to sehrávkových her, u kterých se vykládají karty a počítají se jejich hodnoty. Každý hráč obdrží několik karet z balíčku, zbytek se dokupuje, vytvářejí se různé kombinace, karty se mohou vykládat na stůl a závěrečnou bilanci tvoří kombinace bodů za uzavření hry, hodnoty karet a kombinací /kanast, či naopak trestné body za karty v ruce po uzavření hry apod... Typickými představiteli těchto her jsou třeba Rummy (u nás známá někdy jako "Žolíky") Kanasta, či Samba.