Ráj PDA karbanu (3) - BlackJack

BlackJack

BlackJack patří k nejpopulárnějším hazardním karetním hrám, které jsou provozovány v kasinech i hernách. Black Jack se výrazně podobá u nás známé hře "OKO". Odebíráte karty proti krupiérovi (=handheldu). Každá karta má v této hře svoji bodovou hodnotu a vy se snažíte co možná nejvíc přiblížit hodnotě 21, kterou ale nesmíte překročit.

Hra má několik variant, liší se zejména tím, jestli jsou karty rozdávány hráčům (lícem nahoru, či dolů) a počítáním hodnoty karet.

Ač jsou pravidla jednoduchá, tak opravdové mistrovství v Blackjacku vyžaduje mnoho studia, rozsáhlou praxi a hlavně neustálé počítání. Kromě základní strategie existují mnohem hlubší metody "počítání", kterými můžete eliminovat svoje rizika a zvyšovat možnosti výhry. I zde vám může PDA pomoci - jednak praktickým odzkoušením variant, ale i různými výukovými programy.

Několik tradičních užitečných odkazů pro zájemce o hlubší seznámení s taji hry:

BlackJack 1.1

Redtail Software, shareware $14.

Jednodušší černobílé zpracování BlackJacku s jednou z nejvyšších cen :-)

BlackJack++ 1.2

Rose Software, $7

Mnoho nastavení, nápověda a statistiky patří k tomuto BlackJacku s výraznými kartami a podporou barvy. Hraní je díky dobře čitelným kartám pohodlné a spodní informační proužek vás informuje o všech podstatných záležitostech kolem hry.

Vegas Blackjack 1.1

Electron Hut, shareware $11,95

Hra přináší na displeje Palmů neopakovatelnou atmosféru autentického pravého BlackJack stolu a hracích známek z kasína. Tu podtrhnou animované pohyby karet i hracích známek a mnoho nastavení a přizpůsobení hry, včetně pojištění, rozdělení, on-line nápovědy. Podporuje zvuky i hudbu. Program zobrazuje na vašich kartách celkovou hodnotu, což je dobré pro začátečníky.

Real World Blackjack 1.0

Rick Whitt, freeware

Spokojíte-li se s poněkud jednodušším černobílým zpracováním karet, bude vám odměnou krátký program, za který nebudete muset zaplatit, který vám přes svoji malou velikost a "cenu" nabídne pokročilé funkce placených produktů, včetně tabulky základních strategií a mnoha dalších nastavení.

Bohužel používá pro zobrazení karet ASCII znaky, které lokalizace využívá pro naše znaky s diakritikou. Je nutno vypnout češtinu.

AZP 1.0a

Partička Blackjacku Andrease Zollnera. Jednodušší design, zato však zdarma.

Následují dva produkty, které jsou zdarma, jsou to upoutávkové programy firem, které nabízejí hazard na svých www stránkách.

BlackJack World Championship 1.2

AC&G Software Ltd., freeware

Lákadlo do reálné hry na www stránkách (po povelu Win Real $$$ - raději ho ale nemačkejte). Jednodušší hra, ve které nenajdete sice mnoho nastavení ani statistik, ale zato uvidíte velice hezké a velké karty (zejména figury jsou nádherné) a hra není o nic méně poutavá než na komerčních produktech.

Pocket Blackjack 1.01

MagicPalmCasino.com, freeware

Hra od specialistů na hazardní hry nemá příliš mnoho nastavení ani statistiky. Má velké barevné karty (jejich design ale nepatří k nejpovedenějším - viz král-Zlatovláska na obrázku). Animace jsou trhané a spíš zdržují, kouskují a drobí hru.



BlackJack Mentor, Counter, Expert, Audit

DeepNetTech

Specialista na BlackJack, jehož produkty dnes vytvoříme nenásilný předěl mezi PalmOS a PocketPC kategorií. Základními produkty firmy v této kategorii jsou Blackjack Mentor a BlackJack Counter, které jsou dostupné pro PalmOS a PocketPC platformy.

BJ Mentor není hra - je to výukový program, který vás naučí hrát pořádně BlackJack tak, aby vás pak v casinu neoškubali až do trenýrek. Koupíte ho za $10.

BJ Counter vás zase naučí pokročilým karetním "počítacím" technikám a zasvětí vás do hlubších strategií hry. Program je vhodný pro začátečníky i pokročilé. Zaplatíte $20.

BJ Expert už je určený jen pro PalmOS a simuluje hru s cílem vás zasvětit do jejích hlubších tajů. Stojí $20.

Strip Blackjack

Cherrysoft, komerční software, $14,99 (další peníze stojí další "oponenti")

Strip Blackjkack je prvním z námi představeným produktů pro dospělé, kde chybějící peníze nahrazuje jiný motivační prvek, kterým je svlékání protivníka (či spíše protivnice, i když se najdou i pánské obrázky).

Můžeme doporučit i dva Blackjacky, kde za jedny peníze dostanete víc her - známé jsou balíčky hazardních her:

Casino 1.84

StandAlone, shareware $17,00

Ani u Blackjacků nám nechybí firma Standalone, se kterou se setkáme takřka v každém dílu našeho karetního seriálu. Balíček her Casino obsahuje kromě Blackjacku ještě ruletu, craps, slots a videopoker.

Vasilenk Casino Game Pack 1.0

Vasilenoks PocketPC Software, $9,95.

Pack několika hazardních her obsahuje i karetní BlackJack. Je to vhodné řešení pro všechny, kteří chtějí získat více her za stejnou cenu a mají rádi třeba ještě ruletu a videopoker.

BlackJack

PDAutilities, $6,99

Nastavit lze jen peníze do hry a zvuky. Animací ani efektů si ve hře moc neužijete, karty jsou však hezky velké a přehledné. Nic víc o této hře mi skutečně nenapadá.

Black Jack Pro 1.03

G3 Studios, $12,99.

Hra má hezkou grafiku prostředí pravého kasina, pohyby jsou animované a hru doprovodí realistické zvukové efekty. Můžete si přizpůsobit rychlost hry i interface programu.

Pro začátečníky program nabízí tutorial základní strategií hry. Ve hře je vestavěna nápověda, takže byste se neměli ztratit. Ke hře je ostatně obsažný manuál v PDF formátu.

Blackjack 1.4

Ben Vaughan Software, shareware $25.

Zástupce Blackjacku pro počítače Psion. Má mnoho nastavení a předvoleb, podporuje ukládání a nahrávání rozehraných partií apod.

V dalším pokračování karetního seriálu za týden budeme pokračovat v hazardu - na řadě je Poker, asi nejznámější karetní hazardní hra.