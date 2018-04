Ráj PDA karbanu (2) - Solitairy

Tak tohle jsem opravdu netušil...

Když jsem chystal další díl našeho karbanického seriálu, měl jsem mlhavou představu o tom, že solitairy jsou na PDA velmi rozšířené. Ale na tu záplavu aplikací na PDA downloadových serverech po napsání klíčových slov "Solitaire" či "Patience" jsem přece jen připraven nebyl.

Po několikadenním dilematu jsem se rozhodl, že zde nebudu dopodrobna rozebírat nejrůznější ty Klondiky a pod. Variant solitairů je totiž tolik a jsou mezi sebou tak provázány, že zde dnes prostě probereme zbytek celé této samotářské karetní hry. Karetních her je totiž mnoho a pasiánsy jsou jejich velmi specifická kategorie. Čeká nás procházka po karetních hrách hazardních, sehrávkových i vykládacích, a pokud s ní chceme být hotovi do Vánoc, tak solitairy musíme projít spíše zběžně. Navíc celá řada produktů se prodává jako balíček několika solitairových her a těžko se pak vydělují do samostatných témat (viz třeba už těžkosti s FreeCelly v minulém vydání).

V tomto článku se tedy uchýlím ke kompromisu: představíme z oblasti placeného software jen ty nejlepší produkty (dle našeho soudu i dle komerčního úspěchu mezi uživateli), dále programy, kde za poplatek obdržíte vysokou užitnou hodnotu (víc her), a podíváme se po freewarových hrách.

Jak se hrají solirairy?

Solitairových her je mnoho druhů a popisovat je zde nemá jistě smysl. Cílem hry je vždy vytvářet a dokončit nějaké sekvence karet. Některé herní balíčky zahrnují až 70 druhů solitairů. Pro nás všechny je asi nejvíce známou varianta KLONDIKE, a to díky tomu, že ji Microsoft dává do všech Windows. Klondike je taky po minule představených FreeCellech nejčastěji zpracovaným pasiánsem na PDA handheldech.

Zajímavé odkazy pro hlubší zájemce o tuto hru:

Solitaire Central

Solitaire Pages

Solitaire Laboratory

A teď už vzhůru na jednotlivé produkty:

PalmOS scéna je plná různých freewarových pasiánsů, představíme si je alespoň telegraficky:

Bismarck 1.0, autor Juergen Bermann

Free Railroad Solitaire 1.1b, Tinyware Inc.

CSolitaire 1.0, Sukit Tretriluxana



Další skupinu zajímavých freewarových produktů tvoří "upoutávkové" produkty softwarových domů, které tvoří a prodávají další komerční solitairy. Tyto programy nejsou o nic ošizené, nabízejí plnohodnotnou hru několika typů pasinánsů a pokud se vám zalíbí, můžete si dokoupit daleko propracovanější placení produkty s četnější nabídkou variant hry.

Pyramid Solitaire 5.2, od Seahorse Software

smallWare Solitaire Free 3.5.2, od smallWare

Solitaire Pack Free for PalmOS 1.0, od StandAlone, Inc.

Patience Revisited 2.6.1

Paul Close

Pokud bych měl obzvláště vyzdvihnout nějaký freewarový produkt pod PalmOS, tak to bude tento pasiáns. Má schopnosti, kterými se často nepyšní ani placené produkty: třeba podporuje QVGA rozlišená HandEry, HiRes i jog-dial, je barevný a nabízí 15 her pasiánsové hry..

Patience Revisited vychází ze slavné freewarové Patience Keitha Packarda, kterou si dodnes mohou stáhnout zejména majitelé černobílých Palmů.

Za ty nejlepší pasiánsy je nutno i na PalmOS zaplatit, ceny jsou ovšem mírné a nabídka bohatá. Některé firmy nabízejí i několik her či jich balíčky, takže to dnes vezmeme někdy trošku netradičně "po firmách":

StandAlone:



Solitaire Pack for PalmOS #1 a #2

S touto firmou se ještě budeme hodně často setkávat v dalších pokračováních karetního seriálu - je to specialista na karty a nabízí i dva balíčky solitairové hry jako shareware po $14,95.

V #1 najdete oblíbený Klondike a dále Poker Square, Eight Off, Bristol, Pyramid, Black Hole, Calculation, Carpet, Golf a Spiderette - celkem tedy 10 variant hry. V #2 je FreeCell, Spider, Montana, Aces High, Forty Thieves, Canfield, West Cliff, Yukon, Thirteens a Towers - tedy další 10 her.

Seahorse Software:

4Cornera Colitaire, Clock, Monte Carlo, Accordion, Black Jack Solitaire, Montana, Pyramid

Další karetní mág nabízí více druhů solitairů jako samostatné produkty za nízkou cenu (většinou $5). Pokud zaplatíte $15, můžete mít firemní Seahorse Solitaire Collction - tedy dohromady 4Corners, Clock, Montana a Blackjack Solitaire (Pyramid je zdarma).

Firma má své hry graficky dobře udělané (včetně barvy) a jako jedna z mála podporuje i QVGA rozlišení na počítačích HandEra330.

smallWare:

Solitaire1, Solitaire2

smallWare už karty dělá taky hezky dlouho a jsou vemi dobré. Podobně jako StandAlone má i tato firma dva základní balíčky - první má 15 her, druhý 10, prodávají se po $10 a oba dva dohromady koupíte na $15. 25 her za $15 je velice slušná nabídka, co říkáte!

#1 zahrnuje Agnes, Baker's Game, Bouquet, Bristol, Demon, Four Seasons, Free Cell, Golf, Klondike, Deal 3, Klondike, Deal 1, Propeller, Scorpion, Sir Tommy, Strategy a Will O' Wisp, #2 zase Cabal, German Patience, Interregnum, Lady of the Manor, Matrimony, Miss Milligan, Seven Devils, Sultan, The Fly a Windmill.



Acid Solitaire 2.76

red-mercury, shareware $12

Pokud bych měl vybírat ještě mezi dalšími tipy na placený software, nemohu minout tuto perlu od red-mercury, která obsahuje sice jen nastavitelný Klondiky, zato však vyniká moderním zpracováním a designem (včetně ovládání, podpory HiResu, barevnými skiny, animovaným menu a hláškami, zvuky apod.).

Canfield 1.1

Freeware se mi na PocketPC podařilo najít vlastně jen jedno - produkt Canfield od AlienRat.

Velmi bohatý je však výběr placených produktů a i zde dostanete za rozumnou cenu slušnou porci zábavy - třeba posledně zmíněný KingSol nabízí za $20 70 typů pasiánsů, což by vám mělo vystačit na hodně dlouho!

Kritical Klondike 1.0

Capes Development, shareware $10. Klasický pasiáns.

Obsahuje hudbu a zvuky. Můžete si nastavit pozadí karet, dále máte k dispozici statistiky. Design je pěkný ale hra má neanimované karty.

Pyramid Solitaire, Super Yacht, Three Shuffles, Addiction Solitaire, Solitaire Game Pack 1, a Golf Solitaire1.0

TeeTeeSoftware,

Velká řada pasiánsových her od téže firmy - hry jsou po $7,95.

SolPack DeLuxe

PUZZLE EXPRESS, komerční $25.

Kolekce 30 solitairových partií zahrnuje hry Aces Square, Auld Lang Syne, Baccarat, Black Hole, Block Ten, Captive Queens, Carpet, Clock, Criss Cross, Doublets, Eagle Wing, Easier Auld Lang Syne, Egyptian Pyramid, Five Piles, Fourteen Out, Free Cell, Golf, King's Audience, Monte Carlo, Monte Carlo 13, Pairs, Pyramid, Pyramid Golf, Sir Tommy, Suits, Thirteens, Triangle, Twenty-One, Vanishing Cross a Vertical.

Ve hře jsou statistiky, nápověda a výběr podkladu.

Pocket Solitaire 1.18

Multi-User Dimensions, $19.

Kolekce 19 karetních her typu Pasiáns patří k nejpopulárnějším a nejstahovanějším PPC pasiánsům (po King Sol, který představíme hned níže). Podporuje barevná schémata, zvukové i grafické efekty, nastavení obtížnosti a další možnosti

Obsahuje hry Black Widow, Brigade, Beleaguered Castle, Cruel, Eagle Wing, Eight Off, Flower Garden, Forty Thieves, Freecell, Golf, Klondike, Pile, Pyramid, Pyramid Plus, Scorpion, Spider, Strategy, Seahaven Towers a Yukon.

King Sol Solitaire 1.3

Rapture Technologies, Inc.

Nejmenovaný král pasiánsové hry na PocketPC/WinCE platformě. Špičkovým způsobem zpracovaná hra, ve které si můžete přizpůsobit, pozadí, barevná schémata, ruby karet (můžete si dokonce tvořit ze svých obrázků). Pompézní jsou i statistiky s 3D koláčovými grafy, přizpůsobitelnými tabulkami atd..

Nejpůsobivější je ale rozsah hry, která obsahuje 70 různých pasiánsových her- je jich tolik, že je zde nebudu ani jmenovat a jejich seznam včetně pravidel pro každou z nich si můžete prohlédnout zde. Každá hra má svoji obtížnost, hrací čas, typ pasiánsu, množství karet apod..

King Sol Solitaire vám opravdu vydrží dlouho a investice do něj rozhodně nejsou vyhozené peníze! Stojí $19,95 a připomínám, že za ně dostanete 70 plnohodnotných pasiánsových her!

RMRSolitaire 2.3, RMR Golf Patience 2.3, RMR Montana 2.3

Několik pasiánsů od RMRsoftware, shareware - každý stojí $15.

Solitaire DeLuxe 1.12

FatCatz, freeware s několika dalšími plug-iny, kterými lze rozšířit možnosti základní hry (ke stažení jsou pluginy Golf, Montana, Pyramid, Hot Babes a Star Wars).

Solitaire 957

Ukázka pasiánsů pro komunikátor RIM. Je freeware a od Misc Developer Group.

V příštím dílu seriálu o karetních hrách už opustíme konečně samotářské solitéry (uf) a načneme téma, které nás zavede do zakouřených pološerých kasin. Zde cinkají hrací známky, voní doutníky a whisky a úspěšnému hráči přisedne občas na klín i nějaká ta lepá děva. Otevřeme téma hazardních karetních her, které bude taky dvojdílné - první část se bude zabývat hrou BlackJack a druhé hrou Poker. (Inu, naše hazardní klasika Moje teta - Tvoje teta jaksi zpracovatele PDA her zatím netáhne).