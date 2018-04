Ráj PDA karbanu (1) - FreeCell

Karetních her samotných je velmi mnoho. My si postupně projdeme většinu karetních kategorií i jednotlivých her a podíváme se, jak jsou zpracovány pro jednotlivé PDA platformy. Dnes začneme bezesporu nejobsažnější kategorií, a to tzv. solitairy, kterým se v našich podmínkách taky někdy říká pasiánsy.

Solitairy

Vykládací hry jsou na počítačích velmi oblíbené a třeba Solitaire se stal dokonce jednou z kmenových aplikací všech verzí Windows.

Tyto hry až na výjimky byly vždy záležitostí ryze individuální. K vykládání karet nepotřebujete společnost, nemusíte konverzovat, pitvořit se, maskovat svoje pocity či dolévat hostům víno. Jako takové se dají dobře simulovat na počítačích (soupeř zde vlastně není, a tak není třeba simulovat nějakou počítačovou inteligenci, vyvažovat ji tak, aby hra byla ještě hratelná a zase ne až příliš jednoduchá apod.).

Solitairy patří i na PDA k nejtypičtějším zástupcům karetních her a jejich úplný výčet by vydal na týdenní seriál. Podíváme se tedy jen po těch nejoblíbenějších aplikacích a taky nemůžeme pominout několik pozoruhodných freewarových zpracování.

A ještě jednu věc musíme udělat - druhů solitairů a jejich zpracování je tolik, že toto téma rozdělíme do dvou částí. V té první (dnešní) se budeme věnovat specifické hře, která se jmenuje FreeCell.

FreeCell

Patří k nejpopulárnějším solitairům. Cílem hry je přesunout všechny karty do čtyř domácích polí vpravo nahoře. Vlevo nahoře jsou ještě čtyři obdélníčky, kde si můžete odložit až čtyři karty. Skládat do domácích polí začnete od esa a pokračujete obvyklou řadou (od dvojek až po krále). Pochopitelně pro přesuny v dolních sloupečcích platí obvyklá solitairová pravidla - přesunovat můžete nižší kartu opačné barvy na tu vyšší. Nelze přesouvat blok (sekvenci), nýbrž vždy jen jednu kartu.

Hra patří k typům, které byste měli dohrát (snad proto je tak populární). Třeba z 32 000 variant rozdání od Microsoftu prý nejde vyřešit pouze číslo 11 982. Na PDA (ale třeba i na PC) patří ke hrám, které jsou nejčastěji zpracovávány. Jsou součástí Windows od verze Win95.

Zajímavé odkazy pro hlubší zájemce o tuto hru:

FreeCell FAQ

FreeCell.Org

FreeCell stránka na SolitaireCentral

FreeCell for PalmOS 3.02

StandAlone, shareware $8,95.

Barevné zpracování s podporou HiRes zobrazení na Sony Clié.

Můžete si vybrat z 10 podkladových obrázků, on-ljne nápověda je rovněž standardem všech karetních aplikací StandAlone. Statistiky a animace jsou perličky na dortu tradičně kvalitního produktu od firmy, která karetní hry prostě umí.

Acid Freecell 2.76

red-mercury, shareware $12

Firma ve svých aplikacích podporuje HirRes rozlišení 320 x 320 pixelů, nejinak je tomu i zde. K dispozici je barevná i černobílá verze. Na displeji zobrazuje rovněž stav baterií. Dvojitým kliknutím provede automatický tah. Rozsáhlé statistiky potěší všechny "cifršpióny".

Můžete si nastavit barvu podkladu, na barevných handheldech i téma. Hra pozná konec (i blížící se) hry. Velmi kvalitní zpracování, včetně animovaných menu apod.

FreeCell Solitaire 1.2b

Electron Hut, shareware $11,95

Barevné zobrazení s on-line nápovědou a rozsáhlým povelem Undo/Zpět (až 100 tahů). Umí rychle vyhledat karty napsáním jejich hodnoty.

Zná několik stylů karet (v černobílém zobrazení), má herní statistiky. Vyžaduje PalmOS handheld s 35kB volné paměti a moře času...

Freezell 2.0

MikiSoft, $5,00

Jednodušší zpracování, ale taky podporuje barvu, ukládání rozehrané hry a automatické tahy.

SBP FreeCell 1.0

Sbp Software House, $4,95.

První námi představené zpracování této hry pro PocketPC. Má standardní vzhled karetní hry, najdete zde tabulku výsledků a několik statistik. Vestavěná je funkce Undo/Zpět.

FreeCell for PocketPC

Top321 Software, $5,00.

Další zpracování hry pro PocketPC platformu. Má trošku jiné karty, než předchozí produkty - připadaly mi víc čitelné, ale to je jistě individuální.

Pocket G Free Cell 1.3

Pocket-G.com, freeware

Kvalitní varianta hry pro PocketPC platformu. Má hezké kartičky a za hru se neplatí!

FreeCell for PocketPC

Microsoft, $9,95. Je možno zakoupit individuálně, či jako součást herního balíčku Entertainment Pack. Na některých serverech je ještě ke stažení starší freewarová verze.

PsiCards 1.92

Velmi propracovaná hra od PocketIQ. Kromě FreeCell obsahuje několik karetních her (Spider, Montana, Solitaire, FreeCell, Pyramid, Armistice, TwentyOne, Indian Patience a TriPeaks). Podporuje barvu a karty jsou jako opravdické. Vzhledem k charakteristickému displeji Psionů má domácí políčka vpravo a odkládací vlevo. Aplikace stojí 15 GBP.

FreeCell

mssoft, $15

Tento program jsem objevil na Tucows i MyPsion ve verzi pro řadu 5 i pro Revo. Odkaz na stránku výrobce však nefunguje.

Solitaire JM 2.01

Gizmo Productions, freeware.

Zástupce FreeCellu pro nový Sharp Zaurus SL5500. Obsahuje víc her - kromě Freecellu též Patience, Spider a Foty Thieves.

Freeware, ale není nijak ošizené _ jsou tu statistiky a řada nastavení.

RIM Cell 957

Emailové RIM Blackberry nejsou v našich končinách příliš rozšířeny, přesto si můžeme zaznamenat tuto freewarovou aplikaci od Misc Developer Group.

Svědčí to i tom, jak je hra populární a rozšířená!

Další FreeCelly jsou ještě součástí různých herních souborů a packů a zmíníme se o nich v dalším pokračování našeho karetního seriálu.

Takže stahujte a hrajte. Určitě přijdete na to, že FreeCell je hra velmi zábavná. A připraví vás na složitější solitairy, kterým se budeme věnovat zase za týden.