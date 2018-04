RailRace - parádní závody mašinek na kapesních počítačích

Automobilových závodů je celá řada, jízdu na čas se železničními mašinkami aby hráč pohledal. Naštěstí je tu RailRace, hra, ve které nejde o nic jiného než zajet co nejrychlejší kolo a nevyklopit se při tom z trati.

Po stažení 8,2MB souboru a delší instalaci (Railrace vyžaduje úctyhodných 22MB prostoru) stačí vybrat některou z přístupných tratí a můžete vyrazit.

Každá z devíti tras je různorodá, jednou pojedete na ostrově, jindy zase ve westernovém prostředí. Pokaždé je ale nutné splnit jiný časový limit a to v závislosti na délce a členitosti trasy - na ní budete jednou startovat se samotnou lokomotivou, jindy s několika vagóny, které znesnadní manévrovatelnost.

Čas od času se ve hře vyskytnou checkpointy, kde po projetí zastavíte, aby si mohli vystoupit a nastoupit cestující, poté budete muset v dalším časovém limitu dojet do následujícího bodu.

Při jízdě, kterou můžete pohodlně ovládat jednou rukou, protože nic než zrychlování a zpomalování vaší mašinky není třeba, budete muset dbát na to, abyste se nevyklopili. Pokud některou ze zatáček projedete rychleji, než je zdrávo, vaše lokomotiva to patrně neustojí a hru si můžete zopakovat. Naštěstí je zde indikátor naklonění, který vám ukazuje, jakou má vaše mašinka v zatáčkách ještě rezervu.

Co se provedení hry týče, tak grafika je na velmi vysoké úrovni, každý level je zcela jiný a kvůli menšímu počtu tras i celkem propracovaný. Trať i lokomotivu vidíte shora, přičemž hře by neuškodil dynamický pohled, který by automaticky přibližoval a oddaloval vzdálenost. Obstojnou grafiku doplňuje slušný zvukový doprovod a možnost spuštění hry v Hi-Res+ režimu (320 x 480), pokud to váš palm podporuje. Registrovaní uživatelé mohou navíc exportovat své skóre na internet a porovnat jej tak s ostatními hráči.

Hru spustíte na palmech se systémem PalmOS 5 a vyšším a její cena je $14.95, nebo ekvivalent v českých korunách (RailRace si můžete zakoupit na některém z tuzemských serverů popsaných v tomto článku). Vyzkoušet si můžete také demoverzi nebo hru pořídit v některém z výhodných balíčků spolu s dalšími gameskami.