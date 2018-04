Raging Thunder - zběsilé závody tuningových aut na PDA

Závodní hry z pohledu třetí osoby pro palmy můžeme spočítat na prstech jedné ruky, ale ne všechny se dají řadit mezi kvalitní. Pokud zavítáme do nedávné historie, pamětníci určitě vzpomenou na vynikající Race Fever , který přinesl zcela originální ovládání na grafitti plošce. O nějaký ten rok později překvapila firma Astraware se svým parádním GTS Racing .

Naopak výrobce Cronotech připomněl existenci i těch špatných her a ukázkou toho byl nepovedený produkt 6th Gear. MicroQuad zase zasadil úder do žánru arkádových závodních her a dodnes se na domovských stránkách firmy soutěží o nejlepší časy.

Před startem

Nedávno obohatil nabídku závodních her výrobce Filao se svým titulem Raging Thunder.

Hned po spuštění se vás hra zeptá, zda chcete zapnout zvuky s hudbou. Teprve poté se dostáváte do hlavního menu. To čítá 7 položek a pomocí hardwarových tlačítek si jednu vyberete.

Start Game

V podstatě se jedná o hlavní tlačítko. Odtud si vybíráte jeden ze čtyř herních režimů, o nichž si napíšeme později.

Profiles

Doporučujeme si před hrou vytvořit svůj profil, na který se budou zapisovat všechny vaše nejlepší časy a úspěchy v turnajích.

Options

Zde si nastavíte hlasitost hudby a zvuků, jazyk, automatickou akceleraci (doporučujeme nechat ji zapnutou) a vibrační funkce (Treo 600 není podporováno).

Top Results

Tato položka funguje jako tabulka vašich nejlepších dosažených výsledků pro každou jednotlivou trať. Best Total Times značí nejlépe ujetý okruh ve všech kolech, zatímco Best Lap Times pouze nejlepší kolo.

Help, About, Quit

Zbylé položky jsou každému zřejmé. Snad jen doplníme, že sekce nápověda obsahuje pouze informace o ovládání.

Průběh hry

Na nic tedy nečekejme, zvolme prozatím režim Quick Race a vrhněme se do na první jízdu.



Ocitáme se na velkém závodišti a před námi čekají tři rivalové, s nimiž budeme závodit. Přes displej běží odpočítávání a už si to upalujeme, vrážíme do všeho, do čeho se dá, a naši soupeři jsou už mezitím 30 vteřin daleko před námi. S trochou štěstí se nám podaří za čas 3 minuty dojet k cílové čáře a zjišťujeme, že si už ostatní řidiči dávno odskočili na oběd.

Je samozřejmé, že první jízdy budou pro vás spíše tréninkem než skutečným závoděním. Nejdůležitější, co je potřeba podchytit, je ovládání. Pokud jste si už nastavili automatickou akceleraci, budou vám bohatě stačit tři tlačítka pro směr a brzdění (někteří jedinci ani to nepotřebují). Řízení je dostatečně citlivé, ale komplikuje jej orientace na trati způsobená „trháním“ grafiky. Zejména na pomalejších palmech se vám z nízkého frameratu bude za chvíli točit hlava.



Na displeji shora je časový limit, který zbývá do projetí checkpointem. Pokud vyprší, prohráváte. Vedle něj se nachází žlutočervený ukazatel informující o vaší rychlosti. Vpravo potom můžete zjistit aktuální pozici. V dolní části obrazovky běží čas, jenž započne při startu, a nakonec informace o zbývajících kolech.



Co bychom neměli opomenout, je přítomnost bonusových obrázků, též zvaných power-upů. Ano, i zde se s nimi setkáváme a musíme říct, že se s nimi hra stává mnohem zábavnější. Nutí hráče dobře znát trať, aby věděl, kudy má směřovat za turborychlostí nebo kde se má vyhnout zpomalující lebce. Nedostatek vidíme v nemožnosti tyhle "vychytávky", které nemusí vyhovovat každému, jakkoli vypnout.

Herní režimy

Ve hře nás čeká přítomnost čtyř režimů:

Arcade

Jedná se o závod se třemi soupeři, před nímiž si můžete vybrat závodní auto a okruh (ve hře celkem 10). Hra neúspěšně končí pouze v případě, pokud neprojedete ve stanoveném čase checkpointem.

Quick Race

Jde v podstatě o arkádu, ale auto a trať vybírá za vás palm.

Time Trial

V tomto režimu závodíte jen vy a jeho cílem je dosažení co nejlepšího času. V podstatě se jedná o překonávání osobních rekordů. Hra kromě nejlepšího času zaznamená i přesnou dráhu vašeho auta, takže v příštím závodě vidíte kromě vašeho automobilu i svůj stín auta s nejlepším časem (viz následující screenshot).

Championship

Co by byla závodní hra bez pořádného turnaje? Před startem je třeba zavítat do garáže a vybrat si své auto pro závod. Začínáte se skutečnou šunkou, srovnatelnou tak se starou škodovkou. Protože nejste žádní chudáci, pár dolarů v kapse máte, a tak si můžete koupit třeba lepší gumy. Na další "vylepšováky", tzv. lehká odnož tuningu, nejsou peníze, proto je třeba vyhrát následující závod.



V turnaji se také setkáváme se třetím bonusem, a to s penězi. Pokud zvládnete udržet si prvenství a zároveň sbírat peníze, dobře pro vás. A jestliže jich nahromadíte více, můžete si koupit nové fáro a předchozí hodit do šrotu.

Naše typy

1) Už jsme to sice zmiňovali, ale přesto připomeneme, že šancí na úspěch je ponechaná aktivace automatické akcelerace. Vzhledem k postavení tlačítek na palmu je velice obtížné vybírat zatáčky a zároveň držet plyn.



2) Nevyhýbejte se bonusům. Zejména pro ty zrychlovací se vyplatí obětovat pár setinek navíc. Věřte, že i když je ztratíte, pár sekund zase získáte.



3) Pokud uvidíte za svými zády rychlejšího soupeře, snažte se mu blokovat cestu. Naražením vás totiž popožene a sám zpomalí. Hanebné, ale účinné.



4) Stane-li se neštěstí a vy narazíte hned při startu na zpomalovací lebku, ihned restartujte. Náskok budete totiž dobíhat s velkými obtížemi.

Zjistěte, jak dobří jste

Tak tedy dobrá. Párkrát jste si první trať projeli, nyní zkuste vaše nově nasbírané zkušenosti využít k pokoření redakčních nejlepších časů. Zvolte režim Time Trial, vezměte si jakékoli auto (v demoverzi přístupné) a pusťte se do toho. Počítáme čas pro všechna dvě kola.

1´ 25´´ a více

Měli byste se raději vrátit na klasickou silnici. Tady bez pořádného tréninku s ničím takovým neuspějete.

1´ 15´´ - 1´ 25´´

No vidíte, že to jde. Ještě pár jízd a už budete opravdovými mistry.

1´ 15´´ a méně

Gratulujeme. Závodění je vaší doménou. Nepřemýšleli jste o skutečné kariéře závodníka?

Kompatibilita

I když jsme hru testovali na Treu 600 s PalmOS 5, výrobce nezapomněl ani na majitele Pocket PC, MS Smartphone a Symbian S60 a UIQ. Pro všechny platformy zanechala firma Filao Mobile stejnou cenu - $14.95.