Rady o sexu, těhotenství či šikaně podá SMS linka bezpečí

Šéfka linky bezpečí o SMS komunikaci Vedoucí pražské linky bezpečí Helena Petráková odpovídá redakci Mobil.cz. Chystáte se do budoucna zprovoznit linku důvěry prostřednictvím SMS? Linka bezpečí v současné době nenabízí službu SMS linky důvěry a zatím ji ani výhledově neplánuje zprovoznit. Vidíte v SMS komunikaci nějaká pozitiva? "SMS linky důvěry" zejména zvyšují dostupnost služeb klientům, protože odeslat SMS je velmi rychlé a lze to učinit kdykoliv, odkudkoliv. Současně se mohou snižovat finanční náklady pro klienty v případě, že by jinak využili telefonické či on-line služby, které nejsou bezplatné. Tato forma komunikace zajišťuje anonymitu, je přirozená zejména asi pro děti a mladé lidi. V čem jsou podle vás nevýhody SMS? SMS, jak už napovídá název, je skutečně velmi stručný a omezený komunikační prostředek, což ubírá řadu nástrojů a technik, které lze využít například v telefonické komunikaci. Podobná omezení přináší samozřejmě i jiné on-line formy komunikace - e-mail, chat, Skype. Zasílání SMS však neumožňuje ani sledovat historii komunikace, mohou nastat poměrně dlouhé prodlevy mezi kontakty. V případě potřeby delší komunikace s klientem bych se pokoušela motivovat ho k využití jiné formy komunikace, která nabízí více prostoru. SMS zprávy mohou dobře sloužit spíše k jednorázovým či velmi krátce opakovaným kontaktům, které klienta především motivují, podporují, informují a podobně.