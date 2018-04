RadioMobilu se roaming Go karet nelíbí

Na čtvrteční tiskové konferenci RadioMobil obšírně vysvětloval nejenom principy roamingu, ale také důvody, pro které se mu nelíbí roaming Go karet EuroTelu.

Podle Hany Beniakové, manažerky roamingu v společnosti RadioMobil, totiž způsob, jímž EuroTel vyřešil roaming Go karet, výrazně narušuje principy, na nichž je vystavěno zúčtování telefonátů v GSM sítích. Problém tedy není v rovině technologické, ale v rovině účetní a finanční.

Klasická předplacné karta funguje na principu okamžitého zaúčtování a stržení kreditu. V případě roamingových hovorů jsou ale informace o zaúčtované částce předávány se značným zpožděním a vzhledem k cenám roamingových hovorů by mohl klient přečerpat svůj kredit řádově o desetitisíce korun. Operátoři již dnes sice jednají o standardizovaném řešení on-line zúčtování roamingových plateb na bázi IN, ale podle Hany Beniakové bude toto řešení komerčne k dispozici až během příštího roku.

Společnost EuroTel si našla jinou cestu - pomocí USSD signalizace sestavuje v podstatě callbackový hovor. To ovšem může být pro mnoho operátorů nepřijatelné, tvrdí Hana Beniaková. Operátoři na roamingových, totiž odchozích hovorech, vydělávají, zatímco příchozí hovor jim přináší nepoměrně méně peněz a zde inkasují většinou pouze nákladovou položku za sestavení příchozího hovoru. Tento poplatek nepokrývá zvýšené nároky na signalizaci (kapacitu) a potřebu většího rozsahu volných Mobile Subscriber Roaming Numbers, které navštívený operátor poskytuje pro doručení příchozího hovoru sestaveného na pricipu USSD. Při současném poměru cca 5 odchozích hovorů na 3 příchozí by se potřeba těchto čísel více než zdvojnásobila stejně jako nároky na kapacitu signalizačních linek. Tím operátor přichází nejen o část svého příjmu, ale zároveň dotuje zvýšené náklady a to je také důvod, proč bude mít Go roaming podle RadioMobilu problémy.

Podle Hany Beniakové mohou operátoři řešit tento problém různě - v některých oblastech kupříkladu mohou zablokovat roamingové příchozí hovory pro Go karty. Větším problémem by bylo, kdyby operátoři začali vyžadovat placení příchozích hovorů, jako je tomu třeba ve většině mobilních sítí ve Spojených státech, kde se platí i za příchozí hovory. Evropa totiž až doposud stavěla na tom, že náklady na hovor nese strana volající, nikoliv volaná.

Velkými protivníky Go roamingu mají být údajně francozští operátoři - Francie také není na seznamu zemí, kde by Go roaming měl fungovat. Na druhou stranu naši čtenáři hlásí úspěšné navázání spojení.

Kritika RadioMobilu zní logicky, na druhou stranu je třeba mít na paměti, že EuroTel nepředstavuje skupinu nemyslících stvoření, ale pečlivě vytříděných lidí, kteří by museli důkladně vysvětlovat, pročpak EuroTel investoval desítky milionů do technologie, kterou najednou ostatní operátoři blokují.

Pravda bude jako vždy někde mezi - zatímco USSD signalizace funguje dnes již v téměř všech sítích, Go roaming lze využívat jen někde. Jak to tak vypadá, EuroTel svůj Go roaming podchytil smluvně. V takovém případě by kritika RadioMobilu vyznívala spíše jako chytání se stébla vysvětlováním, proč že Twist neměl roaming jako první - tedy "kyselé hrozny" z Ezoppových bajek.

Roaming u Twist karet je zatím mrtvá věc - sám generální ředitel RadioMobilu Klaus Tebbe potvrdil, že v nejbližších čtyřech týdnech, tedy zhruba do konce července, RadioMobil roaming pro Twist karty nenabídne. Co bude pak? Na to zatím nelze přesně odpovědět - vše jsou jen dohady a drby s nízkou úrovní důvěryhodnosti.

Zdá se, že Go karty zůstanou s roamingem ještě chvíli osamocené...