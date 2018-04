RadioMobil zve k WAPu

Tisková konference společnosti RadioMobil včera přinesla příjemné překvapení - totiž oficiální představení WAPu. Představení WAPu bylo o to příjemnější, že RadioMobil tentokráte vynechal svoji oblíbenou pasáž jako první představujeme a sebekriticky uznal, že představení WAPu ze strany operátora je samoúčelné v případě, když další dvě důležité složky, tedy poskytovatelé obsahu a výrobci mobilních telefonů, zatím podporu pro WAP nenabízejí.

A tak jsme se namísto marketingově bombastického zrodu WAPu v síti Paegas dočkali spíše technicky založené presentace směřující především a hlavně k poskytovatelům internetového obsahu. Zatímco mobilní síť je připravena - RadioMobil svoji připravenost demonstroval a o EuroTel bych si starost nedělal - a zatímco mobilní telefony příliš neovlivníme, třetím velmi důležitým faktorem pro úspěch WAPu jsou právě poskytovatelé obsahu sítě internet (ICP, tedy internet content provider), tedy všichni ti Mobil serverové, Psové, Seznamové, Grafiky a další.

RadioMobil tak vztyčil prapor výzvy k vytvoření jakéhosi WAP fóra - tedy podání pomocné ruky těm, kteří by WAP provozovat chtěli a nevědí, jak na to.

Proč by se tedy měli poskytovatelé obsahu obtěžovat hnout prstem pro WAP? Protože jak to tak vypadá, trend spěje k posunu internetu do mobilních zařízení. Zatímco dnes jsme zvyklí na počítače, pomalu si zvykáme na mobilní telefony s vlastnostmi počítačů. Sbližování mobilních telefonů s internetem lze pozorovat již delší dobu a právě WAP by tomuto sblížení dodal eleganci okamžitého použití kdykoliv a kdekoliv. Dá se tedy očekávat, že uživatelé mobilů budou tu a tam a stále častěji používat ty internetové zdroje, jež jim budou dostupné i z mobilního telefonu. Pokud tuto premisu přijmeme, nezbývá nám, než se začít rychle zaobírat tím, jak transformovat váš internetový server do podoby WAPu.

WAP a jeho WML (Wireless Markup Language) jsou blízko příbuzní HTML - zápis a syntaxe WML je podobná, jako u HTML - tyto tagy teprve až WAP server umístěný u operátora mobilní sítě překládají do formátu a podle požadavků mobilního telefonu a posílají jej speciálním datovým tokem nebo jako proud SMS zpráv do mobilního telefonu. Znamená to, že přeměna serveru pro WAP formu je poměrně jednoduchá a navíc ji ujednodušují vývojové kity. Ty dala například zdarma k dispozici firma Nokia a Ericsson. O SDK od Nokia nemohu psát, nepodařilo se mi jej zatím rozchodit (nutná podpora Java JRE), ale SDK od Ericssonu je velmi příjemné, lze simulovat funkci WML na jednotlivých mobilních telefonech Ericsson, hodinkách Casio (WAP je i pro hodinky!) a Palm III.

Pokud váš server může používat byť sebeprimitivnější scriptování, lze jej poměrně snadno předělat do WML verze, ve WML lze také dělat složitější aplikace. Poskytovatelé obsahu si budou muset pouze rozmyslet, jaké informace do WML zalomí. Mobilní telefon totiž stále není pohodlný na čtení delších textů a rozumná hranice pro WML kód je 2KB. To ovšem limituje zpravodajské servery s delšími články, jako třeba Mobil server - takové servery budou muset uvažovat, jaké zpravodajství má smysl do mobilního telefonu nabízet.

Aktivita RadioMobilu je rozhodně chvályhodná, protože to, co o úspěchu WAPu rozhodne, budou především nabídky obsahu a nikoliv dodávky mobilních telefonů. I v redakci Mobil serveru cítíme, že WAPu bude dobré se výrazně věnovat, takže pro vás chystáme ve spolupráci s dalšími firmami speciální WAP server a WAP rubriku, kde byste měli postupně nacházet potřebné informace pro vybudování vlastní WAP služby. Samozřejmě to nebude ihned, ale již brzy se můžete těšit na FAQ týkající se WAPu a zahájení seriálu WAP designu.

Mimochodem - Mobil server má již svoje stránky ve WAPu. Jen nám jaksi chybí možnost vyzkoušet, zda fungují i v reálném mobilním telefonu. Ale do startu prvních mobilů s WAPem už není mnoho času, takže se dočkáme. A jedno je jisté - kromě teletextu České televize, jenž presentoval RadioMobil jako jeden z prvních kanálů českého WAPu, bude i Mobil server mít svoji WAP podobu.

A jen tak na okraj - WAP není závislý na operátorovi. Obsahy WAP serverů mohou využívat všichni uživatelé WAP mobilů, tedy i z konkurenčních sítí.