Radiomobil zapřahá dalšího koně-slona do tažení proti konkurenci

Ve středu 14.července oznámil Radiomobil na tiskové konferenci spolupráci s firmou Motorola ohledně implementace systému GPRS ve své bezdrátové síti.

Tímto krokem se Radiomobil zařadil mezi několik málo operátorů (není jich ani 10), kteří se rozhodli, a již udělali patřičné kroky, k implementaci GPRS systému do svého systému. Dodavatelem technologie a zařízení je firma Motorola, která jak jistě víte z předešlých článků, spolupracuje s Ciscem na vývoji IP sítí třetí generace.

Podle informací z tiskové konference by se měl GPRS systém začít instalovat jako rozšíření stávající sítě a není tedy třeba budovat zcela novou infrastrukturu, která by vyšla příliš draho.

Hlavními "bombami" je hlavně rychlost, kterou bude možno komunikovat přas mobilní síť s podporou GPRS. Ta se bude pohybovat až do 115kbps. V testovacím provozu, který bude probíhat od kolem dubna příštího roku, bude v první fázi síť podporovat pouze 33.6kbps, ale to by se mělo podle dostupných informací do druhé poloviny roku 2000, kdy bude sít spuštěna pro komerční využití, změnit a měly by být možné i rychlejší přenosy.

Další "inovací" je mnou kdysi zmíněný způsob tarifikace, který umožní tarifikovat ne čas, po který je uživatel napojen na interentu, ale objem přenesených dat, ať jsou již odesílána, či přijímána. Pan Chvátal ovšem nevyloučil ani možné programy pro uživatele, kterým by se spíše vyplatilo platit za čas, než za data.

Na otázku, zdali nebude síť poskytovatele internetu přetížena po masovějším využívání služby přenosu dat na 115kbps nám bylo řečeno, že je to spíš otázka plánování sítě a že se vždy počítá s rezervami v šířce přenosových kanálů. To by měla být dobrá zpráva, ale uvidíme, jak se ukáže být za rok ve skutečnosti.

Radiomobil dále uvedl, že se GPRS bude implementovat ke stávající GSM 900 síti jako nadstavba, bez zásahu do jejích základů, takže funkčnost nynější sítě nebude nijak ovlivněna. Dále ovšem také uvedl, že pro podporu GPRS je třeba mít koncové terminály (v našem případě mobily), které GPRS podporují. To by ovšem neměl být problém, protože se podle zástupce společnosti Motorola, Ghassana El-Housseini, bude do konce tohoto roku dodávat na trh (nevíme ovšem, zda na český, či světový:) nový typ Motoroly L-série, která bude víceméně stejná, jako stávající L-série, ovšem s podporou GPRS.

Do budoucna bude nejspíše Radiomobil spolupracovat s Motorolou jako s hlavním dodavatelem řešení pro sítě DCS-1800, které se později budou rozšiřovat o IP technologii a kolem roku 2003/2004 by měly vznikat jakésy dualmódové systémy DCS1800/UMTS (DCS a IP inteligentní sítě třetí generace). Nezapomeňme, že Motorola šlápla na vývoj v IP bezdrátové komunikaci na plyn a společně s Ciscem pracují na vývoji SW a HW pro komplexní řešení těchto sítí. Příští měsíc by měla vzniknout předváděcí centra sítí třetí generace v Anglii a USA, o čemž jsem již psal.

Otázkou nyní akorát zůstává, kolik "obyčejný" člověk zaplatí za tento rychlejší přístup k internetu a zdali si tento budou lidé kupovat namísto modemů a připojení přes SPT Telecom. Do budoucna bude přecijenom příjemnější představa toho, že ke koupi mobilního telefonu získáte navíc velmi rychlé připojení k internetu.

Myslím, že situace na trhu služeb operátorů mobilních sítí se začíná pomalu, ale velmi jistě pohybovat a již nyní předčíme některé světové operátory. Uvidíme, jak na tento krok zareaguje (či již reagovala?) konkurence a jistě s kartami zamíchá i třetí operátor. To jsou ovšem zatím jen dohady, zatímco u Paegasu máme již jakousi "jistotu" kam směřuje a myslím, že je to nejen pro zaměstnance Radiomobilu příjemný pocit. :-) Nechme se ovšem překvapit a uvidíme, co ukáže čas....