RadioMobil začal rozesílat klubové karty Paegas bonus Club. Celá akce nabrala zpoždění, RadioMobil se z něj kál na své poslední tiskové konfrenci řka, že takový zájem o klubové karty neočekával. Vskutku, počet cca. 100 000 zájemců je za docela krátkou chvíli úctyhodný. Karta zatím nabízí několik málo slev a to doslovně tyto: Bosch 3%, Swatch 5-10%, Autocont 4-6%, Langmaster 6-10%. Vyšší sleva je na zlatou kartu. Zlatou kartu jsem také včera obdržel poštou (nebojte, je to takové to echt plastové zlato, nemám žádnou extra novinářskou zlatou) a mám sto chutí vyzkoušet ji na Swatch. Zároveň s tím jsem si včera vyzdvihl věrnostní kartu Delvita Plus, vyhodil jsem klubovou kartu Julius Mainl a Paegas bonus Club kartu jsem si dal do peněženky hned vedle klubové karty ČMSS, za klubovou kartu Baťa, hned vedle věrností karty Droxi (ta je za klientskou kartou Expandia). Taky vám ty věronostní programy začínají připadat komické? Apropos, někde jsem ztratil Shellkartu, nejhorší na tom ale je, že pro hromadu nesmyslných karet se ztrácí ta jediná vážně potřebá - EuroCard/MasterCard...