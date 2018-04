RadioMobil vypsal odměnu na hlavy nových klientů

Je to téměř jako na Divokém západě, kde palcovými titulky hlásaly plakáty na nárožích "Dead or a live - 10 000 USD". Dnes je to poněkud jinak - nebere se ani živý ani mrtvý - bere se platící.

Podobná záležitost je u nás novinkou. Na soutěže a dotování mobilních telefonů jsme si již zvykli: můžete křičet Go Čechmánek Go a snažit se inkasovat Ford Ka u EuroTelu, ale přeci jenom - podobných bude v řadě více a rozhoduje náhoda.

Tedy o co vlastně jde: RadioMobil rozesílá svým zákazníkům kuponky. Pokud nalákáte dalšího zájemce o mobilní telefon, aby si zvolil síť Paegas a prodejce orazítkuje tomuto zájemci tento kuponek, může si agitátor vybrat dárek. Vtip je v tom, že nejde o soutěž - dárek dostanete již při prvním nalákaném zákazníkovi.

Dárky nejsou žádný šmejd: volit můžete buďto značkovou kosmetiku, rádia nebo kutilské nástroje od Bosche - tedy žádný aušus. Jak drahý dárek to bude, záleží na vás. Například od Bosche získáte šroubovák (za jednoho nalákaného), vrtačku (za dva) nebo sekačku (za tři). A jestli vám nic z toho nevyhovuje, můžete si vybrat kupon na nákup příslušenství k mobilnímu telefonu - již za prvního nalákaného je to kuponek v hodnotě 1790 Kč. Ovšem pozor: nalákaný člověk musí zaplatit první účet.

Můj tip: vrtačka Bosch PSB 570 RE (výměnou za dvě hlavy). Koupil jsem si její následovnici 600 electronic a zamiloval jsem si ji - vrtá perfektně. Paegasem nabízený model 570 nemá rychloupínací patent Bosch (velmi dobrá věc), takže se musíte obejít se sklíčidlem, ale jinak je taky prima.

RadioMobil zcela jistě vsází na katu osobního odporučení. Konec konců, proč byste svému příteli či známému nedoporučili síť Paegas, když vás za to čeká dáreček. Pravda, RadioMobil tato akce nepřijde nijak lacino, ale tuhý konkureční boj znamená hledat marketingové skuliny. A tahle je věru zajímavá a věštím jí solidní úspěch.