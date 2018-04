RadioMobil: volání do hlasové schránky a ClickBoxu zdarma, dražší do EuroTelu

14:28 , aktualizováno 14:28

Při volání do hlasové schránky zkráceným číslem 3311 (3322 v případě Click boxu) nezaplatí zákazník RadioMobilu ani korunu. Zároveň zjednodušuje ceny hovorů do sítí jiných českých operátorů a zdražuje volání do sítě EuroTel pro Twistové zákazníky.