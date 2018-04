RadioMobil: Vláda po nás chce moc peněz

Radiomobil je ochoten za licenci pro budování a provoz mobilní sítě třetí generace UMTS zaplatit pouze 1,5 až 2,5 miliardy korun. Druhý největší český operátor je tak připraven za licenci zaplatit maximálně polovinu čásky, kterou po něm bude podle svých dosavadních prohlášení požadovat Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Reálná cena licencí, na kterou jsou všichni tři operátoři ochotni přistoupit, se zatím pohybuje pod hranicí tří miliard korun. To je špatná zpráva pro ČTÚ, který dostal od vlády úkol získat za prodej plánovaných čtyř licencí utržit dvacet miliard korun.

RadioMobil v dosud nejrazantnějším prohlášení ze strany operátorů považuje tento požadavek za naprosto nereálný, bez ohledu na to, jestli budou nakonec uděleny tři nebo čtyři licence. "Jedině poskytnutí licencí za dostupných podmínek podpoří rozvoj mobilní telekomunikační infrastuktury v ČR, včetně pozitivního vlivu na ostatní odvětví národního hospodářství, a uchrání kapitálový trh od dalších otřesů, vyvolaných nepřiměřenými poplatky za licence UMTS zaplacenými v loňském roce v některých západoevropských státech," uvádí prohlášení RadioMobilu.

Řekové s prodejem stoprocentně neuspěli

"Vzhledem k poslednímu vývoji v evropských zemích a na základě nezávislých studií považujeme za přiměřenou cenu licence UMTS v ČR 1,5 až 2,5 miliardy korun, v závislosti na ostatních podmínkách poskytování služeb," řekl generální ředitel společnosti Roland Mahler. "Jsme přesvědčeni, že v rámci trendu podpory rozvoje nových technologií nastoleném současnou vládou by licence UMTS měly být prodány přibližně v této přijatelné cenové úrovni, což povede především k nižším cenám služeb a tím k jejich výrazně větší dostupnosti pro zákazníky," dodal Mahler.

Kategorické stanovisko provozovatele sítě Paegas přichází dva dny poté, co prodej týchž licencí v Řecku nenaplnil očekávání. Namísto plánovaných čtyř licencí prodala řecká vláda pouze tři a přišla si tak v přepočtu na zhruba 15 miliard korun. Řecký telekomunikační trh přitom má podobné charakteristiky jako český a cena za jednu licenci se prakticky rovnala cenám, které požaduje vláda česká.

Největší český operátor Eurotel se k tendru a ceně za licenci UMTS chce vyjádřit podrobně až po prostudování podmínek, které ČTÚ vydá 16. července, tedy příští pondělí. Studie investiční banky Merrill Lynch však uvedla, že pokud by se vyšlo z průměrných cen dosažených v Evropě, pak by cena za licenci v ČR mohla být okolo 80 miliónů eur (přibližně 2,8 miliardy Kč), což Eurotel považuje za rozumnou cenu, řekl mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš.

Zlevnění licencí by se odrazilo na rozpočtu Výběrové řízení na udělení licencí UMTS vyhlásil Český telekomunikační úřad 29. června. Tendr obsahuje dva stupně, přičemž v prvním budou licence nabídnuty společnostem Eurotel, RadioMobil a Český Mobil, ve druhém stupni budou licence neudané v předchozím kole draženy v aukci. V podmínkách tendru není jednoznačně uvedeno, zda úřad vydá tři licence, k čemuž se přiklánějí mobilní operátoři, nebo čtyři licence, se kterými se původně počítalo a na které stačí kmitočtová pásma v ČR.

Prohlášení RadioMobilu může ČTÚ vnímat jako silný signál odhodlání operátorů nepřistoupit na podmínky stanovené vládou. Pokud by ovšem výtěžek z prodeje licencí skutečně byl výrazně nižší než vládou očekávaných 20 miliard korun, bude to mít pro Zemanův kabinet velmi nepříjemný dopad. Zmíněná částka již totiž byla zakalkulována do rozpočtových výdajů, aniž by vláda věděla, jestli její odhad vyjde.