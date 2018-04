RadioMobil versus Radary.cz - spor pokračuje

Dnes vám přinášíme oficiální stanoviska serveru Radary.cz a společnosti RadioMobil ohledně problému, který nastal při zakázání serveru Radary.cz na SMS centru mobilního operátora Paegas.

O problému jsme již informovali v úterý a článek si můžete přečíst zde. (Radary.cz versus RadioMobil)

Postoj Paegasu ke službě Radary.cz není postojem operátora mobilní sítě ke konkrétnímu serveru, takže se prý nejedná o osobní spor. Jedná se hlavně o postoj ke všem komerčním serverům, které nadměrně využívají internetové SMS brány. Tu ovšem Paegas koncipoval od počátku jako službu ZDARMA, byť jako rozšiřující službu pro své platící uživatele, ale nikde nebyla napsána výjimka pro servery, které budou její brány využívat. Zkrátka zpočátku byly všechny servery rovnocenné a vše bylo v pořádku.

Kde nastala chyba?

Podle tiskové mluvčí RadioMobilu, Terezy Kakosové, nastala chyba při deklaraci podmínek, jelikož RadioMobil neuvažoval o tom, že by se služba SMS brány internet->SMS dala "zneužít". Zneužití vidí RadioMobil v tom, že někdo nadměrně používá jeho zdroje, které si za své peníze vystavěl pro svůj business.

Háček je ale v tom, že byla spuštěna služba, za kterou se NIC neplatí a tato služba byla od počátku proklamována, jako služba, která vám přinese ZDARMA e-mail na displej vašeho mobilního telefonu. Co ovšem nebylo nikde dáno je to, jaký typ e-mailu se k vám dostane a jaký ne. Dáno to ani nemohlo být - veškerá internetová pošta byla totiž od počátku brána rovným metrem a tak se tato definice vztahovala na všechny e-maily.

RadioMobil tvrdí, že se postupem času přišlo na to, že tato free služba je příliš nákladná (vzhledem k tomu, kolik samostatné servery produkují e-mailů), což se velmi špatně obhajuje před akcionáři. Další pravdou je to, že se také RadioMobilu nelíbilo, že se někteří jedinci (myšleno všeobecně - ne Radary.cz) "vozí" na jím vybudované a velmi oblíbené službě.

Zvláštní je, že s tímto faktem se při rozjíždění služby nepočítalo, což je velmi divné, jelikož Český národ má již jakousi tradici v tom, jak se co nejrychleji a nejvíce obohatit obratem ruky. Nebo by se také dalo říci využít všech možných prostředků pro svůj účel. Nemyslím si, že je to případ blokovaných serverů, ale uvádím to pouze jako fakt, na který se při deklaraci pravidel pro internetovou SMS bránu kupodivu nepomyslelo.

Toto celé vyvrcholilo shodou okolností den 23.12. 1999, kdy bylo zablokováno několik serverů, které přesahují únosnou mez odeslaných SMS. Jak mi bylo řečeno, platí tato mez pro všechny servery stejně. K pravdivosti tohoto prohlášení nebudu uvádět můj názor, jelikož se přiznám, že opravdu nevím, kolik e-mailů posílají denně přes bránu různé servery. Každopádně hranice byla stanovena na 500 SMS z jedné domény za den. Pro jednotlivé uživatele je to hranice nedosažitelná. Ovšem pro servery, jako jsou Radary.cz a nebo Press.cz tento počet není zdaleka nedosažitelný. Oba tuto hranici dokáží zdolat poměrně hravě.

Úplnou náhodou jsou ovšem oby zmiňované servery (a další odstavené) z hlediska Paegasu komerční a používají jejich free SMS bránu na internetu nadměrně. Slovo nadměrně přitom nedefinuje počet odeslaných SMS, kdy vypadne SMS centrum, ale pouze to, že odeslaných SMS je na jeden server "moc".

Relevantnost tohoto nemohu bohužel posoudit díky tomu, že nevím, kolik odeslaných SMS za den mají například freemailové servery jako Post.cz, Email.cz, Atlas.cz, Seznam.cz a jiné. Myslím si, že tyto systémy nejsou nijak malé, a že mají poměrně dost uživatelů. Pokud budu hodně podceňovat rozšířenost systémů, jistě budou jejich počty dosahovat minimálně deseti až dvaceti tisíc uživatelů.

Počítáme-li s maličkým a začínajícím freemail systémem, který má pro začátek asi 10 000 uživatelů a ještě z nich polovinu vyřadíme, protože se jim systém nelíbí, zůstane nám 5000 uživatelů. Když alespoň 1/10 uživatelů dostane určitý den mail, který se jim přepošle na mobilní telefon, pak jsme na 500 SMS zprávách za den. Při úvaze, že rozdělíme uživatele EuroTelu a Paegasu rovným dílem, zjistíme, že máme 250 SMS do sítě Paegas přes internetovou bránu.

Tyto počty jsou jen ilustrační, jelikož již fungující freemaily mají daleko více uživatelů (asi 4 až 7 krát více, než v tomto příkladu; podle posledních informací má Seznam.cz více, jak 100 000 uživatelů). Výše uvedený příklad je ovšem pouze spekulace, která vychází z předpokladu, že je zde ideální případ, že si tito lidé přeposílají e-mail na SMS. Pokud by ale nebyla ani tato ideální situace splněna, pak se i tak většina serverů přibližuje oné hranici 500 SMS za den. Znamená to tedy, že se už i uživatelé freemailu mají začít bát, kdy jim budou zablokovány upozornění na příchozí e-mail? Toť otázka.

Tisková mluvčí RadioMobilu, Tereza Kakosová, se nechala slyšet, že RadioMobil pracuje na systémovém řešení, které celou situaci uvede do pořádku. Z toho usuzuji, že zde budou definována přísnější pravidla a podmínky, kdy se jedná o komerční využívání jejich internetové SMS brány. Taková pravidla má již například EuroTel na svých stránkách. Je zde psáno: "SMS brána není určena pro komerční účely, hromadné rozesílání SMS a pro rozesílání reklamních zpráv."

U Paegasu je narozdíl od toho psáno toto: "Otázka: Jaké jsou poplatky za posílání zpráv z WWW a kdo je platí?

Odpověď: Tato služba je zcela zdarma, všechny náklady vzniklé jejím provozem hradí RadioMobil a.s."

V dalších bodech o používání SMS brány již není zmínka o jiném provozu, natož komerčním. Blokováním zpráv ze serverů, které byly "přes limit" dal Paegas jasně najevo, že se mu to nelíbí. Byť informace o blokování nikde veřejně neoznámil, byla informována infolinka, která zodpovídala jednotlivé dotazy. Musím uznat, že jsem toto odzkoušel a jsou informováni dobře a vědí, co říkat. Další pokusy zmást zaměstnance na infolince podnikl postupně Patrick Zandl (úspěšně a správně byl informován) a Ondřej Juřík alias řidič kamiónu s hanáckým přízvukem. Ten byl již úspěšnější a prohnal neznavšího operátora k nejbližšímu kolegovi pro radu. Po chvilince čekání jsme se dočkali také profesionální odpovědi.

Paegas tedy splnil svou povinnost informovat o omezení služby své zákazníky. Jiná věc je ale informovanost "problémových serverů", kteří se pravděpodobně až z tohoto článku dozvědí, jak mají omezit svůj provoz (500 SMS denně). Ovšem nejsem si jist, zdali se RadioMobilu bude chtít znovu jim otevřít bránu pro jejich účely. I kdyby se totiž provoz opravdu omezil ze strany serverů, RadioMobil se hájí (pravděpodobně oprávněně), že nemá zaručeno, že se z této domény neodešle opravdu více e-mailů, než je povolených 500 SMS.

Podle našich informací by se ale mělo dostat k výslednému řešení v rozmezí několika dnů až týdnů. To je docela široké pole, k vymyšlení poměrně kvalitních a již jasně definovaných podmínek, za jakých se nechá odesílat SMS přes internetovou bránu.

Při dotazu na společnost RadioMobil ohledně možnosti vypovězení smlouvy o používání služeb sítě Paegas ze strany zákazníka z důvodu blokování příchozích SMS z konkrétních zdrojů jsem dostal neurčitou odpověď.

Ve Všeobecných podmínkách společnosti RadioMobil a.s. je v bodě 3.1.3 (Povinnosti a práva RadioMobilu) řečeno toto: "předem informovat účastníky o podstatných změnách v rozsahu, kvalitě a cenách služeb (např. informace o nových službách, změna Ceníku služeb)". Ovšem v tomto případě to vypadá tak, že RadioMobil tuto povinnost splnil jen do jisté míry. Spojení "předem informovat zákazníky" se dá totiž chápat tak, že RadioMobil by měl dle tohoto bodu, sám aktivně informovat uživatele své mobilní sítě o změně rozsahu služby jejich e-mailové schránky. Tj. o rozesílání e-mailových zpráv na jejich mobilní telefony.

V tomto smyslu se sice oznámení nekonalo veřejně, někde v tisku, médiích, či jinde, ale pomocí již zmíněné infolinky. Pokud totiž mají zákazníci problém, volají infolinku a zde jim operátoři řeknou přesně to, co se stalo a co se s tím dělá. Tím RadioMobil oznámil změnu rozsahu svých služeb v rámci možnosti svých informačních kanálů. Nicméně pokud Paegas informuje o svých akcích, či nesplacených fakturách, používá SMS zprávy. Kdyby se rozeslaly SMS zprávy na mobilní telefony, byla by tato podmínka splněna bez diskusí. Další možností by bylo použití jiného informačního kanálu.

Ovšem z jiného pohledu se na služby typu radary a informace z různých serverů uživatelé systému Paegas přihlašují sami a tudíž je to jejich volba a přání. Většina uživatelů buď platí paušály a nebo v případě Twist tak jako tak musí jednou koupit novou Twist kartu a tudíž za používání služby sítě Paegas platí i když nevolají. Tak mají právo na výběr informací, které chtějí dostávat na svůj mobilní telefon jakoukoliv formou.

Nehledě na to, že na krabici s Twist sadou je napsána e-mailová adresa zdarma. E-mail je slovo, které patří neodmyslitelně k internetu a žádný z poskytovatelů obsahu by neměl mít právo vám nedoručovat e-maily, které jsou určeny pro vás. To, že vám chodí e-maily na mobil je již věc jiná a tak by měl Paegas alespoň nabídnou možnost směrování inkriminovaných mailů na jiný e-mail, aby se neztrácel ani jeden e-mail.

V případě paušálních poplatků se za zavedení e-mailové adresy platí 50 Kč. Jestliže si tedy uživatel mobilní sítě Paegas zavede e-mailovou schránku na mobilu speciálně kvůli informacím z oněch serverů, které byly později blokovány, pak vyhodil 50 Kč z okna. V případě předplacených karet, ale i v případě paušálu by tedy měla být nabídnuta možnost jakési kompenzace a vypnutí e-mailu, či již zmíněné směrování na jiný e-mail.

Za odpojené servery bych řekl osobně asi toto. Jestliže je na jejich stránkách inzerce, byť na ně samotné, je z pohledu RadioMobilu pochopitelné, že v tomto kroku vidí již komerční inzerci. Ona to komerční záležitost defacto je. Inzerce se obvykle prodává nebo mění za něco jiného. A ať je zisk 1 Kč, či 1 milión korun, již je zde zisk a z obchodního pohledu v tom není rozdíl.

Na druhou stranu i přesto, že mají servery komerční obsah, jejich maily již tuto povahu splňovat nemusí a tudíž se nejedná o komerční zprávy (viz. příklad radarů).

Další věcí je, jak to tedy bude opravdu dále.

RadioMobil pracuje na systémovém řešení a dočasné řešení spočívá v totální blokaci serverů, které jsou nevyhovující. Jediné řešení by bylo, kdyby přišli poskytovatelé informací na RadioMobil s hotovým návrhem řešení, či s hotovou koncepcí poskytování služeb, jež doposud poskytovali tyto servery bez přičinění RadioMobilu (pominuli využívání jeho služeb samozřejmě). Někdo by takto mohl vydedukovat, že si chce RadioMobil ukousnout také svůj díl koláče a zpeněžit původně volnou službu, jiní by mohli říci, že RadioMobil chápou, protože si chce v tomto bodě udělat pořádek a chce vědět co, kdo a kde posílá do jeho sítí. Další možná varianta je, že RadioMobil chce mít nejen pořádek, ale i jakýsi smluvní vztah s poskytovatelem informací, i když by za něj například nepožadoval žádné plnění. Je možné, že důvody jsou i jiné a každý, nechť si vybere, či odvodí svůj.

Faktem prozatím zůstává to, že servery, které dodnes neběží, nepoběží nejspíš ještě nějakou chvilku (ne zase tak dlouhou) a zcela jistě se dočkáme řešení, které jistě bude vyhovovat jak RadioMobilu, tak poskytovatelům serverů. Díky tomuto řešení se možná dostane jasných podmínek pro všechny servery bez rozdílu a selekce. Přijatelné by bylo ještě rozdělení do komerčních a nekomerčních sfér, ale v tomto boji, kde jde v podstatě o peníze se nejedná přeci jen o to, jak dokonalé toto řešení bude.

Oba operátoři totiž doposud shodně tvrdili, že hlavním a směrodatným elementem je pro ně spokojenost zákazníků a pochybuji o tom, že všichni zákazníci vidí problémy tak široce, jak jsem se tu snažil rozepsat já. Zákazníka by teoreticky mělo zajímat jen to, jestli mu chodí informace celé a všechny, o které projevil zájem. Z jeho pohledu jsou dohady o takovýchto věcech neviditelné a pokud dříve dostával informace a pak mu je někdo vzal, cítí zcela jistě jakési rozhořčení nad touto skutečností.