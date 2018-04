RadioMobil uzavřel SMS bránu přes cizí WWW stránky.

Společnost RadioMobil počátkem září radikálně změnila možnosti využívání odesílání SMS zpráv přes WWW formuláře. Až doposud bylo webmastery hojně využívanou možností umístění formuláře pro odesílání SMS zpráv do vlastní struktury stránek a do vlastního designu. Tomu je napříště konec.

Script starající se o odesílání SMS zpráv z formuláře totiž napříště kontroluje referer - tedy stránku, z níž byl vyvolán. Pokud se script pokusíte vyvolat z jiného serveru, než oficiálních stránek sítě Paegas, máte smůlu - místo potvrzovací hlášky se zobrazí upozornění, že máte využít služeb sms.paegas.cz - zprávu musíte hezky znovu přepsat a znovu odeslat.

Samozřejmě jsme zjišťovali, proč se tak stalo. Podle jednoho neoficiálního zdroje jde o to, že bylo hodně stížností na funkčnost WWW formulářů na cizích serverech - lidé totiž stránku obalovali dalšími javascripty, které někdy mohly údajně způsobit nefunkčnost formuláře a scriptu. Lidé si samozřejmě stěžovali na infolinku, že script nefunguje.

Že by RadioMobil zasáhla na základě stížností doručených na infolinku, se mi ale zdá krajně nepravděpodobné - stížnosti na infolinku bere RadioMobil poměrně s humorem a nedělá si z nich těžkou hlavu (viz akce povinné přesměrování). Jak naznačil jiný neoficiální zdroj, jde o manévr především charakteru politického - proč byste si měli odesílat SMS zprávy z cizích stránek, když tady uvidíte logo Paegasu. Nasvědčuje tomu i to, že ze stránek vydavatelství TLP lze SMS zprávy odesílat dále - bez omezení a zmatků. Přitom programový script je totožný - prostě existuje tu dohoda.

Služba odesílání SMS zpráv přes WWW formulář citelně ztrácí na své přitažlivosti a kroky podniknuté RadioMobilem jsou velmi smutné - nefungují programy pro distribuci SMS upozornění, jako je SMS Planovac nebo SMS Reminder. Vytrácí se smysl služby coby univerzálního pojítka z internetu do GSM sítě.

Škoda jen, že si RadioMobil namísto přeštelovávání skriptů neudělal čas pro nějakou užitečnější věc - například pro lokální blacklist ukradených mobilních telefonů jako to učinil EuroTel. Nezapomínejte: pro kradené telefony je použitelná jen síť Paegas. Opravdu je to škoda...