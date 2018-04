RadioMobil umožní volat na zelené linky Oskara

RadioMobil umožní od příštího úterý (12. 6.) volání ze sítě Paegas na zelené linky v síti Oskar. A to i přes to, že RadioMobil zatím nemá s Českým Mobilem podepsaný dodatek k propojovací dohodě, který by volání na bezplatné linky umožnil. Obě společnosti se sice již shodly na technických a finančních aspektech dohody, nemohou se ale dohodnout na několika větách týkajících se dodržování reklamního kodexu. Český Mobil proto požádal Český telekomunikační úřad o vyjádření k tomuto sporu (tedy ne o rozhodnutí).

Stanovisko RadioMobilu k vývoji jednání v plném znění:

„Zákazníci společnosti RadioMobil mají možnost se dovolat na zelenou linku Českého mobilu 0800 177 117“ uvedl Jiří Hájek, tiskový mluvčí společnosti RadioMobil. Společnost RadioMobil umožní svým zákazníkům dovolat se i na novou linku Českeho mobilu ( 0800 77x xxx ). Tato služba bude přístupná již od příštího úterý. Přičemž předm

ě

tem jednání smlouvy mezi RadioMobilem a Českým mobilem stále zůstává otevřený jeden bod, ale i přes to jsme se rozhodli tuto službu našim zákazníkům nabídnout. Překvapuje nás, že společnost Český mobil, není ochotná akceptovat požadavek ohledn

ě

povinnosti obou smluvních stran dodržovat Zásady etické reklamní praxe platné v ČR vydané Radou pro reklamu (Etický kodex reklamy) při provozování služby bezplatného volání.