RadioMobil snižuje ceny Paegas Internet Call

Společnost RadioMobil snižuje ceny služby Paegas Internet Call - tedy telefonování po internetu do zahraničí. Jde o přímou reakci na snížení cen mezinárodních hovorů v síti SPT Telecom, jež se tak nebezpečně přiblížili úrovni volání do některých států via Internet Call.

Napříště tak zaplatí zájemci o internetovou telefonii skrze mobilní síť Paegas 9,50 Kč za volání po Evropě - tedy s rozlišovací předvolbou 42. Při volání do mimoevropských států je cena stanovena na 12,90 Kč za minutu - tedy při volání s rozlišovací předvolbou 44. Tyto ceny jsou platné jak ve špičce, tak mimo špičku.

Od února dochází také k úpravám cen mezinárodních hovorů, kdy cena klesla například v případě spojení s USA o 34 korun za minutu. Například minuta spojení s Německem nyní přijde uživatele tarifního programu Aktiv na 20 korun (tedy o dvě koruny méně), uživatele programu Manažer či Diamant na 18 korun. Stejnou částku zaplatí zákazníci i za volání do Polska a Rakouska. Hovory do většiny ostatních západoevropských zemí potom stojí volajícího v síti GSM Paegas 21 korun (Aktiv), respektive 19 korun za minutu (Manažer a Diamant). Mezi nejčastěji volané země patří i Spojené státy americké, Kanada, Japonsko a Austrálie, kam se teď dovoláte za 31 Kč (Aktiv), případně 29 Kč (Manažer a Diamant) za minutu.