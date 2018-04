RadioMobil se nemůže dohodnout na ceně hovorů do své sítě

K včerejšímu dni měl Český telekomunikační úřad (ČTÚ) na stole čtyři oznámení RadioMobilu o sporech se třemi českými operátory. Všechny spory se týkají propojovacích poplatků - RadioMobil se s jinými operátory nemůže shodnout na jejich výši.

Menší operátoři se velkých nebojí

Jednu žádost k ČTÚ o určení cen za ukončení hovoru v mobilní síti podala společnost GTS. Ta totiž nesouhlasí s částkou 6,50 Kč, kterou chce od jiných operátorů RadioMobil za každou minutu hovoru z jejich sítí do sítě Paegas. Podobnou stížnost, tentokrát ovšem na Eurotel, podala na konci června společnost Aliatel.

Ostatní stížnosti podával RadioMobil. První se týká porušení propojovací dohody mezi RadioMobilem a Českým Mobilem. Český Mobil totiž od července tohoto roku přesměrovává část hovorů do sítě Paegas přes síť Českého Telecomu. Pro Český Mobil je to levnější - za takový hovor zaplatí Telecomu přibližně tři koruny, zatímco v případě spojení hovorů ze sítě Oskar přímo do sítě Paegas by RadioMobilu platil 6,50 Kč. Tuto vyšší částku Český Mobil samozřejmě uznává u těch hovorů, které proběhnou přímo mezi sítěmi Oskar a Paegas, bez směrování přes síť jiného operátora. Podle RadioMobilu takový postup platná propojovací dohoda s Českým Mobilem vylučuje, a proto podal stížnost k Českému telekomunikačnímu úřadu. Český Mobil naopak tvrdí, že takový postup je naprosto legální (protože provoz přes jinou síť se neřídí uzavřenou smlouvou s RadioMobilem), a na ČTÚ se kvůli tomuto sporu obrátil také.

Český Telecom dokáže prosazovat své názory

Nejzávažnější je ale spor s Českým Telecomem. Do konce roku 2000 platil Telecom RadioMobilu za minutu hovoru z pevné do mobilní sítě 7,50 Kč. Tato cena ovšem platila jenom do konce roku 2000; pro letošní rok se měly obě společnosti dohodnout na ceně nové. Jednání vázla - RadioMobil požadoval 6,50 koruny za minutu, což ale byla pro Český Telecom nepřijatelně vysoká částka. V červnu se Telecom dohodl s Českým Mobilem na ceně 3 Kč za minutu hovoru. Stejnou částku požadoval Český Telecom i od RadioMobilu.

V červenci potom Telecom vypočítal propojovací poplatky za hovory do sítě Paegas podle jím navrhované ceny tři koruny a poslal do RadioMobilu zpětně vyúčtování. V telekomunikacích je totiž zvykem, že pokud se operátoři na propojovací ceně nedohodnou, neplatí si nic. Po dohodě o cenách za propojení si provoz zpětně doúčtují podle nových cen a zaplatí si odpovídající částky.

S takovým postupem ovšem RadioMobil nesouhlasil, a proto požádal Český telekomunikační úřad, aby vyřešil situaci, kdy jeden operátor druhému neplatí za propojení, případně zaplatí jinou částku, než na které se operátoři dohodnou (RadioMobil totiž stále posílá do Českého Telecomu faktury znějící na původní propojovací poplatky). Na běžný soud se RadioMobil obrátit zatím nemůže - spory mezi operátory podle telekomunikačního zákona řeší ČTÚ. Pokud by se náš telekomunikační úřad odmítl věcí zabývat nebo by se proti rozhodnutí RadioMobil odvolal (použil by podobný postup jako Český Telecom ve sporu s GTS), potom by teprve přišel ke slovu klasický obchodní soud.

Druhá žádost RadioMobilu podaná kvůli sporu s Českým Telecomem na ČTÚ se týká samotných propojovacích cen. RadioMobil žádá Český telekomunikační úřad, aby rozhodl o cenách za propojení mezi pevnými a mobilními sítěmi. Telekomunikační úřad má oznámení se stejnými požadavky víc, a proto o nich rozhodne najednou. Samotné cenové rozhodnutí, které možná nejdříve stanoví metodu výpočtu, a posléze i samotné ceny za propojení hovorů mezi pevnými a mobilními sítěmi, se očekává v nejbližších týdnech.

Rozhodnutí ČTÚ výrazně ovlivní celý telekomunikační trh

Na toto rozhodnutí čekají všichni telekomunikační operátoři v České republice. I jediní dva pevní operátoři (Contactel, eTel), kteří akceptovali cenu 6,50 Kč za minutu hovoru ukončeného v síti Paegas, počítají s tím, že po rozhodnutí ČTÚ se sníží i propojovací poplatky, na kterých se letos dohodli. Pevní operátoři totiž poukazují na to, že si mobilní operátoři za propojení účtují příliš vysoké částky, ze kterých potom dotují levnější hovory v mobilních sítích. Mobilní operátoři přiznávají dotování hovorů ve vlastní síti, nicméně v případě propojovacích poplatků poukazují na vyšší technologickou a finanční náročnost svých sítí a odmítají dotování z poplatků od jiných operátorů.

Bez ohledu na ceny v rozhodnutí ČTÚ ale platí, že toto rozhodnutí výrazně ovlivní jak rozpočty operátorů za tento rok, tak i jejich finanční plány a ceny na rok příští. A právě proto všichni apelují na Český telekomunikační úřad, aby v této věci rozhodl co nejrychleji.