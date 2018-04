RadioMobil riskuje. Chce rodné číslo.

Již v pátek 13. dubna se objevila zpráva o tom, že se Úřad pro ochranu osobních údajů začal zabývat postupem společnosti RadioMobil. Předmětem jeho šetření se stalo vyžadování rodného čísla po zákaznících sítě Paegas.

OLOMOUC/PRAHA 13. dubna (ČTK) - Úřad pro ochranu osobních údajů se začal zabývat podnětem, zda provozovatel mobilní telefonní sítě Paegas, společnost Radiomobil, neporušuje zákon. Firma při servisních pracech vyžaduje po svých klientech rodné číslo, což je podle mluvčího úřadu Ladislava Hejlíka zřejmě protizákonné. Radiomobil však tvrdí, že postupuje v souladu s legislativou.

Klienti, kterým se porouchá mobilní telefon, musí do smlouvy o opravě uvést rodné číslo. Například pracovník olomoucké pobočky společnosti jednomu z klientů řekl, že v opačném případě nevezme přístroj do opravy. Na dotaz, zda tento postup není protizákonný, odpověděl, že jen dodržuje příkaz z pražské centrály.

Úřad pro ochranu osobních údajů, který se začal případem zabývat, podle prvních informací dospěl k závěru, že firma Radiomobil postupuje zřejmě protiprávně. "Je to porušení příslušného paragrafu, který hovoří o získávaní nezbytně nutných údajů. V tomto případě požaduje firma osobní údaj nadbytečně a je to porušení zákona," uvedl Hejlík.

Mluvčí společnosti Lenka Horáková dnes ČTK řekla, že postup Radiomobilu rozhodně protizákonný není. "Při opravě požadujeme rodné číslo proto, abychom identifikovali zákazníka a nevydali opravený telefon někomu jinému. Tento osobní údaj je po vydání přístroje okamžitě vymazán z databáze," tvrdí Horáková. Připomněla, že o porušení zákona musí rozhodovat soud. Tolik páteční zpráva České tiskové kanceláře.



Přitom je již delší dobu obecně známé, že rodné číslo nemůže vyžadovat kdokoli. Podle zákona na ochranu osobních údajů tak je například i opisování rodného čísla v podnikových vrátnicích neoprávněné a to samé platí o zápisech do nejrůznějších pořadníků či podobných dokumentů. Do této kategorie samozřejmě patří také protokol o příjmu věci do opravy. Paegas či jiná společnost se může svého zákazníka zeptat na to, zda jí rodné číslo sdělí, ale nemůže jeho uvedením podmiňovat přijetí věci do opravy.

Argument RadioMobilu, že rodné číslo slouží jako pojistka proti vydání telefonu někomu cizímu, nemůže obstát. Způsobů, jak zajistit bezproblémový výdej opravených telefonů a nevyžadovat přitom rodné číslo, existuje celá řada (např. kombinace jména a lístku s číslem z opravny). Požadavek rodného čísla je jistě způsoben dílem setrvačností lidí, kteří příslušné směrnice v RadioMobilu vytvářejí, a dílem lidskou pohodlností. Rodné číslo totiž stačí, další psaní nebo myšlení už není potřeba.

Za pozastavení stojí také tvrzení RadioMobilu o tom, že „tento osobní údaj (rodné číslo, pozn. red.) je po vydání přístroje okamžitě vymazán z databáze“. V praxi by to znamenalo, že položka s tímto údajem v databázi bude po vydání opraveného přístroje vymazána. Okamžitě. Ve chvíli, kdy odejdete ze servisu, již vaše nejdůležitější číslo bude nenávratně zničeno. Vážně? Kdo to zaručí? Nikdy žádný zaměstnanec nezapomene?

Přesná doba vymazání čísla by nás nemusela ještě tolik trápit, pokud k němu dojde třeba do hodiny. Pokud je ovšem rodné číslo pro opravu u RadioMobilu tak důležité a je po vydání opraveného přístroje skutečně okamžitě odstraněno, znamená to, že vaše případná reklamace opravy již nemusí být uznána. Systém RadioMobilu totiž zřejmě neumožňuje identifikovat zákazníka spolehlivě jiným způsobem.

Průběžný výsledek causy "příjem oprav" je pro RadioMobil velmi nepříjemný:

podle nynějšího názoru Úřadu pro ochranu osobních údajů porušuje zákon

má špatný systém identifikace zákazníků, kteří podali reklamaci

Jaké by mohlo být řešení celé záležitosti? Jednoduché. Stačí přiznat chybu, změnit firemní nařízení a následně také způsob identifikace zákazníků servisu. Jak dlouho by to celé mohlo trvat? Tři dny?