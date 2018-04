RadioMobil pustí do SIM Toolkitu druhou banku

Až doposud jsme vídávali v SIM Toolkitové nabídce bankovních služeb pouze Expandia Banku. Jak se zdá, časy se budou měnit - do bankovnictví přes mobilní telefon hodlá vstoupit jeden z největších bankovních domů u nás, IPB.

Na aplikaci elektronického bankovnictví pracuje IPB spolu s PVT - na počátku dubna pak IPB představila jednu z prvních verzí svého internetbankingu založeného na certifikátech. Internetbanking IPB by měl být dostupný nejenom pro běžné účty, ale i pro postžiro, což mu samozřejmě otevírá cestku k masám uživatelů.

Vzhledem k tomu, že internetbanking IPB používá certifikaci, tedy premisu důvěryhodného původce, bude pravděpodobně SIM Toolkitová aplikace bankingu IPB postavena na zabezpečení identifikací odesilatele telefonním číslem a heslem, nikoliv autorizačním kódem, jako je tomu u Expandia Banky.

Zajímavé také je, že se podle některých informací u IPB přistoupí k velmi tolerantnímu zpoplatnění bankovnictví přes mobilní telefon - údajně je možné, že odesílané zprávy na mobilní telefon nebudou účtovány, takže klient zaplatí jen normální taxu za SIM Toolkitový dotaz.

IPB je tak první banka po Expandii, která se chystá vstoupit nejen na internetbanking, ale i do SIM toolkitového bankovnictví. Je ale třeba říci, že k této aktivitě IPB vyprovokovala právě Expandia Banka, která slaví poměrně dost úspěchů - do konce roku chce mít 20000 klientů, nyní jich má 7000 a stále si vpřed razí svoji pověst průkopníka. Za nízkými sazbami internetového bankovnictví by pak stála mezibankovní řevnivost - IPB by tak zasolovala otevřené rány Expandia Banky.

Ovšem systém IPB není zdaleka tak propracovaný, jako u Expandia Banky. Většina operací neprobíhá v reálném čase, takže fajnšmekři u Expandie zůstanou, zatímco spořílci si nějakou tu hodinku počkají. Také zabezpečení certifikací se nemusí každému líbit, přeci jen elektronický klíč je mobilnější a má cosi do sebe. Navíc Expandia Banka je na internetu zavedenější a její transparentní rozhraní pro platby způsobilo, že dnes se na internetu zdaleka nejjednodušeji nakupuje, máte-li účet u Expandia Banky. Vzhledem k tomu, že IPB systém zatím nepracuje on-line se stavem účtu, bude takovýto systém u IPB trochu problematický. IPB zato může těžit ze svojí tržní převahy v reálném bankovnictví.

Implementace mobilního bankovnictví u IPB bychom se měli dočkat poměrně brzy - nyní se již údajně testují a tak bychom se nabídky SIM Toolkitové karty s bankovnictvím od IPB mohli dostat již v rámci několika málo měsíců.

Tak mne napadá, ještě že jsem nepřišel na to, jak postžiro konto v IPB zrušit...