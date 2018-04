RadioMobil podpořil ČNB, EuroTel se střídá s whiskey

Na billboardy (nejenom) našich dvou mobilních operátorů jsme si již pomalu zvykli. Vídáme je podél silnic i dálnic (v SRN se nesmí dávat billboardy k dálnicím, aby nerozptylovaly), vídáme na nich nejrůznější slogany a nápisy. Napříkladv místě, kde signál nebyl, není a nebude ;).

Bigboardy nebo též megaboardy zatím ještě obvyklé nejsou. Patrně první megaboard v ČR - reklama na Persil na Můstku, dnes je pod lešením a patrně to nevydrží - obdivoval v roce 1994 při své návštěvě ČR dokonce i velikán reklamy nikoliv internetové, Oliviero Toscani, autor provokativních a veleúspěšných reklam Bennetonu.

My jsme se vydali obdivovat nikoliv první, zato mobilní reklamy našich dvou operátorů. Tou první si možná vylepšovala rozpočet Česká národní banka - i když bych spíše věřil, že z peněz za reklamu nic neviděla. Reklama je focena od Prašné brány a jak vidno, kdo se po české WallStreat neTwistuje, jako by nebyl.

Druhá reklamka je EuroTelí - původně byla na tom domě vedle Bati na Můstku, ale ten už se opravuje tak důkladně, že by na tom lešení ani nebyla vidět. A tak se přesunula za Muzeum nad magistrálu na obrovský otáčecí panel. Ten panel je poměrně zajímavé sledovat - jsou to vlastně takové trojhrany, které mají na každé hraně nalepenou část z nějaké reklamy. Sem - tam se trojhrany otočí a tím vystaví další reklamu. Na internetu bychom to nazvali rotací jedné reklamy ze tří - EuroTel se o své místo dělí s Johnym Chodcem Walkerem a s reklamou na jakási auta, u nichž není kvalita výsadou, ale samozřejmostí.

Otáčecí panel jsme vyfotili v okamžiku, kdy tam ještě je reklama na Tip od EuroTelu, ale již se tam dere reklama na vizoura od Johnyho.

Myslíte si, že jsou to poslední megaboardy operátorů v Praze? Omyl! Jeden máme dvacet metrů od kanceláře - tentokráte opět na Twist, ale oranžový. A nepochybuji, že EuroTel v jiné části Prahy score nevyrovnal.