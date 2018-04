RadioMobil opět naděluje

Kadence zlevňování a zavádění novinek na předvánoční trh se neustále zvyšuje a potenciální uživatelé získávají více možností výběru. Už jsme tu měli hands-free zdarma, batohy, pouzdra zdarma, nejrůznější slevy, ale pořád toho není dost. Nejnovější informace z Paegasu by vás mohly inspirovat ke koupi vánočního dárku.

Tarify

Speciální nabídka headset za symbolickou cenu jedné koruny ke každé aktivaci některého ze standardních tarifů bude k dispozici do 31. prosince tohoto roku. Nabídka neplatí při aktivaci programů Jistota a DATA&SMS. Této možnosti jsou zbaveny také nově aktivované Paegas Partner karty.

Když RadioMobil snižuje ceny dotovaných telefonů, většinou to stojí za to. Výjimkou by neměla být ani nová úprava cen některých přístrojů. Tentokrát se slevy týkají především mobilních telefonů Motorola. Nejdou na odbyt? Zde je přehled přístrojů s novými cenami:

Siemens C35i - 3 650 korun

Ericsson T28s - 7 318,80 korun

Motorola V3688 – 9 758,80 korun

Motorola V3690 – 14 638,80 korun (nově nabízen jako dotovaný)

Nokia 3210 – 1,30 korun

Ceny jsou uváděny včetně DPH a nabídka platí od 1. prosince tohoto roku.

Twist

Několika málo novinek se dočkáme i v oblasti předplacených sad. Vzhledem k tomu, že poptávka po Twistových sadách před Vánoci stále stoupá, snaží se operátoři ty své nejrůznějšími způsoby zviditelnit. Kromě dárků vkládaných do sad jsou to slevy a u Paegasu můžete nyní s novou cenou získat v batohu Reebok (které budou již dodávány pouze k celým sadám, nikoliv k samotným Twist kartám) tyto sady:

Siemens C25 – 3 499 korun

Nokia 5110 – 4 499 korun

Ericsson T10 – 4 999 korun

Alcatel One Touch 302 – 5 999 korun

Nokia 3210 – 6 999 korun

Ceny jsou uváděny s DPH a nabídka opět platí od 1. prosince tohoto roku. Jako doplněk slouží informace o ukončení distribuce mobilního telefonu Nokia 6150 a Siemense C25 v černé barvě (ostatní barevná provedení na trhu zůstanou). Takže pokud vám padl do oka jeden z těchto přístrojů, měli byste si s jeho koupí pospíšit. Novinek na telekomunikačním předvánočním trhu stále přibývá a do konce roku, přestože času již mnoho nezbývá, se jistě dočkáme dalších.