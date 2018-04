RadioMobil oficiálně oznámil nové tarify

Společnost RadioMobil oficiálně potvrdila charakter změny tarifů a nový vzhled jednotlivých tarifních programů. Přinášíme tedy kompletní přehled všech chystaných a oznámených změn, které mají vejít v platnost dne 6. září 1998.

Tarif Diamant bude stejný, jako doposud, jen se změnou složení volných minut. Doposud pro pevnou síť SPT Telecom vyhrazených 300 minut bude nyní odečítáno při volání do libovolné sítě - tedy nejenom SPT Telecom, ale i EuroTel nebo Paegas. Samozřejmě se preferují dřívější volání. Zůstává také zachováno 100 minut zdarma pro volání na službu Internet via Paegas.

Tarif Manažer zůstává prakticky beze změny.

Dosavadní tarif Aktiv bude přejmenován na tarif Aktiv Classic a zůstává beze změn, noví zájemci o tarif Activ bude zpoplatněn na 480 Kč s DPH.U obou tarifů je 30+20 minut zdarma.

Nejhůře patrně dopadá Ekonom, kde bude zrušeno 20 minut zdarma pro volání do pevné sítě a bude dostupno pouze 30 minut pro volání bez rozlišení sítě.

Říká se, že pomsta a pivo se mají vychutnávat studené - dodal bych, že stejně tak články o změně tarifních podmínek. Zatímco ještě v pátek se mi změny výrazně nelíbily, viděno s dvoudenním odstupem konstatuji, že to není přílišná změna.

Především je třeba si uvědomit, že sklatba volání se u velké části z nás opravdu výrazně změnila. U nás ve firmě není snad člověka, který by provolal u Ekonoma 30 minut zdarma do pevné sítě - naopak volání po síti EuroTel/Paegas využíváme značně.

RadioMobil byl spíše veden touhou změnit rozložení zákazníků do jednotlivých tarifních pásem - a není, čemu se divit. Tarif Ekonom patřil do dneška mezi suverénně nejvýhodnější tarify, pokud jste volali především po mobilní síti Paegas a případně do sítě EuroTel a pokud jste za měsíc neprovolali mnoho do sítě Telecomu. Není se čemu divit, že již před několika měsíci poslal RadioMobil Ekonom do rezervace, nyní se podobně snaží přesunout část lidí k tarifu Manažer nebo Diamant.

Nedá se tedy jednoznačně říci, zda změna je k lepšímu či k horšímu, zda jde o zdražení či snížení cen. Jde o změnu, kterou každý z nás pocítí jinak. Na druhou stranu právě proto mne tato změna překvapuje. Každá změna totiž znamená zásah do citlivého software ústředny, její přeprogramování a s tím související riziko, že někde něco nebude fungovat. A pokud je změna tak nevýrazné povahy, je otázkou, zda je rozumné zasahovat do konfigurací, které jsou dozajista samy rády, že fungují.

To konec konců není náš problém. V jednom ale má RadioMobil pravdu - skladba telefonátů se výrazně mění ve prospěch volání do mobilních sítí...