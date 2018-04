RadioMobil na tiskové konferenci v pondělí oznámil, že překročil hranici 700 000 klientů. Je to jistě úctyhodný výkon, ale pro EuroTel je to znepokojivý signál - ještě v záři EuroTel tvrdil, že má 800 000 klientů a za dva měsíce se mohl přiblížit k necelým 900 000 klientům a je pravděpodobné, že do konce roku dosáhne rovného milionu. Nicméně EuroTel do tohoto počtu zahrnuje i NMT klienty (a občas i deaktivované klienty) - takže jeho náskok v GSM se stále více ztrácí. V technických inovacích sice chytil EuroTel druhý dech a statečně funí do kopce technického pokroku, ale v celkovém počtu nových aktivací je stále za RadioMobilem a stírající se náskok tu funguje jako varovný prst pro EuroTel a jako velké povzbuzení pro RadioMobil. Bude mít někdy RadioMobil více klientů, než EuroTel?