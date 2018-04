RadioMobil je o ceně UMTS licencí ještě ochoten licitovat

Generální ředitel společnosti RadioMobil Roland Mahler minulý týden zvýšil nabídku ceny za UMTS licenci, kterou by jeho společnost byla ochotna zaplatit. Na čtvrtečním setkání s novináři prohlásil, že si umí představit, že by společnost zaplatila až tři miliardy korun za licenci v případě, když by regulátor zaujal velmi liberální postoj k licenčním podmínkám.

Roland Mahler přímo prohlásil: „Domníváme se, že o termínu spuštění sítě má rozhodovat trh a nikoliv příkaz regulátora. Jak mobilní telefony, tak vybavení UMTS sítě se stále vyvíjí a nejvhodnější termín pro start ukáže až situace na trhu.“ Právě možnost, že by regulátor direktivně přikázal termín spuštění i tvrdé podmínky pro pokrytí považuje R. Mahler za faktory nejvíce ovlivňující cenu, kterou je RadioMobil za UMTS licenci ochoten zaplatit.

Původně RadioMobil uvažoval o maximální sumě jedné miliardy korun, kterou by za licenci byl ochoten zaplatit, o něco později EuroTel připustil jako svůj limit zhruba tři miliardy korun. Představitelé Českého Mobilu označili „za nepravděpodobné“, aby někdo chtěl za českou UMTS licenci zaplatit více jak 50 milionů dolarů, tedy zhruba dvě miliardy Kč. RadioMobil tedy naznačil ochotu o sumě ještě licitovat, R. Mahler ale také jasně upozornil, že „sumu pěti miliard Kč v tuto chvíli považují akcionáři RadioMobilu za nereálnou.“

Roland Mahler uvedl, že pokud vláda v prvním kole skutečně nabídne licence za paušální poplatek, RadioMobil se prvního kola nezúčastní a půjde až do aukce. U aukce se zatím neoficiálně hovoří o minimální vyvolávací sumě za licenci 2 miliardy Kč. K sumě 5 miliard Kč zůstává Roland Mahler skeptický a upozornil i na to, že UMTS síť, jejíž licenci si firma koupí a zaplatí ihned, bude moci přijímat první zákazníky až za jeden nebo dva roky. „Miliarda, kterou nyní zaplatíme na licenčních poplatích, nás stojí ke dni spuštění sítě 1,7 miliard Kč,“ řekl R. Mahler.

Fronta operátorů se tak bezmála vyrovnala. Nyní připouští nejvyšší sumu za UMTS licenci RadioMobil, nechává si ale ústupovou cestu a velké ALE v podobě konkrétních licenčních podmínek, což je velmi rozumné.

RadioMobil ale nyní již dosti tvrdě prohlásil, že sumu 5 miliard nedá a kompromis v částce vykoupí regulátor nebo vláda nastavením licenčních podmínek. Může sice vypadat lákavě varianta prodat licence zahraničním firmám, které o ně budou mít zájem, těch ale zase tak moc není. Lokální operátoři zpravidla krvácejí na cenách UMTS ve vlastní zemi a z velkých konsorcií jeví zájem o Českou republiku tandem Vodaphone/Mannesmann a FranceTelecom/Orange.

Situace, kdy by jeden ze stávajících operátorů licenci nedostal, je patrně nejhorší z možných. Takový operátor by buďto zvolil variantu Telia, a tedy se dal do spolku s jiným majitelem UMTS licence, což by trhu neprospělo, nebo by bojoval o holou existenci tak, že by se snažil zákazníky natáhnout na existující, relativně levnou a většině lidí vyhovující GSM síť. To by přineslo krátkodobý efekt v podobě nízkých cen, do budoucna by ale tato situace velmi pravděpodobně nepřinesla nic dobrého, podepsala by se především na menší ochotě investic do UMTS technologie. A ta bude bohužel ještě mnoho investic potřebovat.