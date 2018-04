RadioMobil hlásí 600 000 klientů

Aktuální číslo svých zákazníků oznámila společnost RadioMobil, která se propracovala k hezkému počtu 600 000 platících a existujících klientů. Podle oficiální zprávy tak každý den přibývá pod křídla Paegasů dva tisíce nových klientů - a to je poměrně úctyhodné číslo.

Pokud se podíváme na poslední zprávu o nárůstu zákazníků v mobilních sítích, zjistíme, že RadioMobil nyní aktivuje o cca. 500 klientů denně více, než před cca. dvěma měsíci. Na prázdninovou mizérii jsou to velmi hezká čísla a je vidět, že zájem o mobilní telefony neopadá, druhak válcovací a k snad už k dokonalosti dovedená marketingová mašinérie Paegasu nese svoje ovoce.

Zdá se, že EuroTel s tempem aktivací momentálně nedrží krok, zprávy od dealerů i poslední čísla hovoří spíše pro RadioMobil. Důležité ale bude to, jak se zákazníci a marketingová oddělení vyspí na vánoční trh - ten opět slibuje velký zájem o mobilní telefony a předplacené karty.

V květnu jsme předpovídali, že do konce letošního roku bude v České republice 1,8 milionu mobilních telefonů. Jak plníme tuto předpověď? RadioMobil započítává 600 tisíc, EuroTel něco pod 800 tisíc, celkem tedy jsme na necelém 1,4 milionu mobilních telefonů. Naštěstí do konce roku ještě docela dost času zbývá, takže je reálná šance, že náš odhad bude správný, dokonce při pohledu na graf, který jsme vytvořili, se stále našemu trhu daří "držet plán".

Cíl tedy zůstává nezměněn, protože třetí operátor do hry asi nestihne do konce roku zasáhnout. 2 miliony mobilních telefonů nás čekají zhruba v únoru 2000. Á propos: na magickou hranici 15 procent penetrace příliš nespoléhejme, na velké zlomy to u nás nevypadá…