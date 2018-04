RadioMobil dotuje Nokia 6110 a Ericssony

Od dnešního dne bude mít síť Paegas dotovaný další mobilní telefon - tentokráte jde o Nokia 6110, tedy to nejlepší, co dnes Nokia nabízí. Nová dotovaná cena bude 9990 Kč bez DPH a samozřejmě s dvouletým úpisem.

Dále je ode dneška dotován telefon Ericsson GA628 za 999 Kč, tedy snížení ceny na polovinu. V případě tohoto telefonu se jedná o doprodejovou akci - jak se zdá, bude se s ním do podzimku letošního roku končit.

Jak jste patrně zaregistrovali, ceny mobilních telefonů jdou valem dolů a to jak dotovaných, tak i nedotovaných. Příkladem může být nová skvělá Motorola cd920, která ještě před dvěmi týdny stála 16000 Kč bez DPH, nyní ji pořídíte o pět tisíc laciněji - a to už je co říci.

Výrobci se připravují na předvánoční boj a tak se ceny přiostřují. Chystají se nové modelové řady a každý vsází na nějakou tu svoji novinku. Nám nezbývá, než se těšit a mnout si ruce - z cenové války vychází vítězně vždy především zákazník.