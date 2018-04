RadioMobil dokončuje telefonní seznam sítě Paegas

Telefonní seznam mobilních telefonů je fenomén, který se během dvou let nepodařilo uspokojivě vyřešit. Zatímco pro SPT Telecom jej zhotovuje Mediatel, operátoři mobilních telefonů EuroTel a Paegas si dávají pěkně načas. Zatímco EuroTel, jak se zdá, se s MediaTelem nakonec dohodne a jeho telefonní seznam bude distribuován MediaTelem, jednání RadioMobilu s MediaTelem nakonec zkrachovala.

Zlí jazykové se tentokráte najdou na obou stranách - RadioMobil údajně nebyl schopen "debordelizovat" svoji databázi a naopak MediaTel si údajně kladl nesmyslné podmínky. Kde je pravda, samozřejmě nevíme a tentokráte bych si ji ani netroufl odhadnout. Zdá se však poměrně smysluplná informace, podle níž se RadioMobil nakonec rozhodl právě podle velmi úzkých kontaktů MediaTelu na SPT Telecom, jemuž je RadioMobil v podstatě jediným přímým konkurentem.

Ať už to bylo jakkoliv, RadioMobil si nakonec vybral firmu Edit, s.r.o. - ta je známa především svým katalogem Edit, snad jediným přežívajícím katalogem firem, jenž odolal Zlatým stránkám.

Edit tedy vydá telefonní seznam čísel v síti Paegas - a to jak bílé stránky coby abecední seznam, tak oborově řazené stránky žluté, v nichž si samozřejmě lze zakoupit i inzerci.

S uvedením tištěné verze telefonního seznamu sítě Paegas se velmi chvátá - podle našich informací by měla přejímka podkladů skončit příští týden a RadioMobil tedy chystá telefonní seznam své sítě jako jedno z invexových překvapení. Pokud to vyjde (termín je poněkud nakvap, ale stihnout se to dá), podaří se mu s telefonním seznamem předstihnout EuroTel.

To, že se operátoři sítí k vydání telefonních seznamů rozhoupali, je dobře - uživatelé mobilních telefonů tvoří již výraznou část majitelů telefonů vůbec a telefonního seznamu je třeba, jak soli.