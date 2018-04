RadioMobil chystá odvetu Českému Mobilu

Ceny Českého Mobilu jsou především u vyšších tarifů velmi zajímavé a přitažlivé, Oskar nám již také potvrdil, že chystá i předplacené sady, které by měly předčít nabídku Twistu a Go. Tím by Oskar nabídl kompletní portfolio tarifů, které by cenově oslovovaly více, než stávající nabídky operátorů.

Již dříve jsem vyslovil teorii, že do přímé cenové konfrontace se naši operátoři zatím pouštět nebudou minimálně do doby, kdy Český Mobil nabídne pro svého Oskara služby a pokrytí - k tomu je ale zatím dosti daleko.

První úder učinil EuroTel tak, že lehce přehodnotil nabídku pro velké zákazníky v rámci Virtuální privátní sítě a nabídl jim tarif disponující 300 minutami zdarma pro volání v rámci virtuální privátní sítě a s cenou 1,5 Kč za minutu nad volné minuty - celý tarif pak vychází na cenu okolo 800 Kč, což už je pro firmy řádné lákadlo.

Nyní se k podobnému protiúderu chystá podle všeho i RadioMobil a ofenzíva bude vedena také na široké frontě běžných klientů. Tato informace ovšem není oficiální, takže ji berte bez záruky - vše se může průběžně měnit.

RadioMobil totiž hodlá provést upgrade svého účtovacího software tak, aby byl schopen nabízet vteřinové vyúčtování. Někomu se to může zdát jako maličkost, nicméně vteřinové vyúčtování může znamenat výraznou slevou telefonních hovorů a to i okolo deseti procent.

Implementace vteřinového vyúčtování za provozu není zcela jednoduchá operace a tak zatím není vůbec jisté, kdy by s vteřinovým vyúčtováním RadioMobil mohl přijít - ta doba se dá ale počítat i na několik měsíců.

Podle některých informací také RadioMobil nenabídne čistě vteřinové vyúčtování, tedy od první vteřiny, ale s největší pravděpodobností bude první impuls třicetivteřinový a další již budou vteřinové. Má to své opodstatnění - velká část hovorů se pohybuje do 30 vteřin a pro RadioMobil by to bylo příjemné ulehčení situace, když první impuls udělá půlminutový - tím také nabídne lepší tarifikační impuls, než Český Mobil a telefonování v síti Paegas zajímavě zlevní.

Na velkou cenovou válku to zatím ale stále nevypadá - EuroTel hodlá nepochybně okupovat pozici nejdražšího operátora vypomáhaje si stálým (a ne vždy pravdivým) tvrzením o tom, že jeho síť je nejlepší, RadioMobil a Oskar se budou díky nesnadno porovnatelným tarifům přetahovat o pozici nejvýhodnějších cen. Oskarovy ceny ale zatím vypadají nejlépe - především pro středně drahé a nejdražší tarify. A předplacené karty Oskara tu budou zanedlouho, jaképak tam budou ceny?