RadioMobil a Eurotel se účastní prvního kola udělování licencí na UMTS

Mobilní operátoři Eurotel a RadioMobil dnes podali své nabídky v prvním stupni tendru na udělení licencí na mobilní služby 3. generace UMTS, Český Mobil účast odmítl a zúčastní se následné aukce. Český telekomunikační úřad ve výběrovém řízení nabídl operátorům tři licence po 6,7 miliardy Kč.

"Žádost Eurotelu obsahuje podmínky, o kterých budeme nadále jednat v rámci existujících pravidel výběrového řízení," uvedl mluvčí firmy Jan Kučmáš. Z vyjádření RadioMobilu rovněž plyne, že chce o podmínkách tendru dále jednat. Pro Český Mobil jsou podle mluvčího Igora Přerovského finanční podmínky soutěže nepřijatelné.

Podle Kučmáše je jedním z důvodů podání žádosti víra, že přístup k tomuto kmitočtovému pásmu bude pro společnost přínosem. RadioMobil pouze sdělil, že předložil nabídku a je nyní na ČTÚ, aby se s ní seznámil a posoudil jí.

Český Mobil je podle Přerovského ochoten vzít v úvahu změny oficiálních podmínek současného výběrového řízení, které by odrážely výhodnější finanční podmínky. Firma má zájem o účast ve všech dalších stupních tendru i případných jiných výběrových řízeních na UMTS.

Ihned po předání stanovisek od operátorů se na ČTÚ sešel řídící výbor, který by se měl s jejich obsahem seznámit. Vyjádření úřadu se proto zatím ČTK nepodařilo získat.

Podle analytika Wood&Company Jana Slabého je zbytečné platit cenu 6,7 miliardy Kč, když na trhu nejsou další zájemci, kteří by cenu vyšroubovali nahoru. "Proč by chodili na trh, který je v podstatě rozdělený?" dodal. Za nešťastná považuje dnešní vyjádření operátorů k tendru, která jsou pro investory málo čitelná.

ČTÚ v tendru požaduje zaplacení 6,7 miliardy korun do dvou let. Licence má platnost 20 let. Podle neoficiálních informací operátoři po ČTÚ vedle nižší ceny požadují například delší splátkový kalendář, možnost odečíst si investici z daní a nevydání čtvrté licence, která by zvýšila konkurenci. Podle svých dřívějších vyjádření považují za přiměřenou cenu licence pod třemi miliardami korun.

Následnou aukci, tedy druhý stupeň tendru, by měl ČTÚ vyhlásit podle předběžných předpokladů během srpna. V aukci by měl podle podmínek řízení nabídnout licence, které se neprodaly v předchozím stupni.

Úřad však nikdy nevyloučil, že by udělil ještě licenci čtvrtou, na kterou má volné kmitočty. Vyvolávací cena není známa. Licence musí úřad podle zadání vlády udělit do konce září a jejich prodej by měl letošnímu státnímu rozpočtu přinést nejméně 20 miliard korun.

Řídícímu výboru, ve kterém jsou zastoupeni zástupci ministerstev, ÚOHS a ČTÚ, radí a zajišťuje organizaci tendru poradenské konsorcium, vedené společností Central Europe Trust.