Radiokontakt Operator na prodej, nebo DCS-1800?

Již delší dobu se v českých luzích a hájích hovoří o tom, že paging se v Čechách nechytá vůbec tak dobře, jako jinde. Pravda, ani jinde v Evropě nemá na růžích ustláno, ale v Čechách je jeho pozice především díky „národným špecifíkám" ještě obtížnější.

To vše poněkud zneklidňuje situaci zatím jediného faktického provozovatele pagingové sítě, společnosti Radiokontakt Operator. Ta je společným podnikem Českých Radiokomunikací (37 procent) a France Telecom. Hospodaření Operatoru se totiž za loňský rok opět pohybovalo ve ztrátě a není jisté, zda by se společnost letos dostala mimo červená čísla.

České Radiokomunikace již oficiálně oznámily, že hodlají prodat svůj podíl v Operatoru a také France Telecom na neziskovém pagingu ztrácí zájem a uvažuje o odchodu z oboru pagingu.

Operator by nyní mohla zachránit především třetí mobilní licence. O tu má France Telecom eminentní zájem, což potvrdil minulý týden. Tím by Operator změnil svůj obor podnikání a z pagingu by se přeorientoval na DCS-1800.

France Telecom ještě nedávno svazovala v radikálním průniku na český trh aliance s Deutsche Telekom, nyní jsou ale vzájemné vztahy na bodu mrazu a France Telecom se na svého německého souseda příliš neohlíží a naopak mu nebude proti mysli maličko písku přisypat do rozjetého soukolí německo-italské osy Berlín-Řím.

Scénář by tedy mohl vypadat tak, že České Radiokomunikace z Operatoru vycouvají, aby France Telecom mohl vyzkoušet svoje licenční štěstí. ČRa totiž nemohou získat licenci z důvodu své akciové účasti v RadioMobilu - to také patrně zabrání přímo Contactelu (ČRa+TeleDanmark), aby získal třetí mobilní licenci. France Telecom by přitom nebyl jako partner pro českou firmu zcela bez významu, už proto, že pro uchycení ve střední Evropě by jako protiváhu aktivitám DT potřeboval vystavět úspěšnou firmu. A úspěšná firma předpokládá dláždění cesty penězi, takže lze očekávat, že právě France Telecom skrblit nebude.