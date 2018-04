Radiokontakt Operator končí

O Multitonu CZ jste si v pravidelných intervalech mohli na stránkách Mobil Serveru přečíst, že už, už se chystá spustit svoji konkurenční pagingovou síť ERMES. Svoji snahu však nedokázal ani za celé 3 roky realizovat a proto se nikdy nedostal do povědomí jako reálná konkurence jediného provozovatele celoplošných pagingových služeb u nás - Radiokontaktu Operator. A už se jím ani nestane. Multitone CZ totiž svého nedostižného konkurenta pohltil!

O tomto vpravdě významném kroku jednala valná hromada představenstva akciové společnosti Radiokontakt Operator na konci měsíce srpna a s účinností od 1.9.2000 rozhodla o prodeji veškerých podnikatelských aktivit spojených s poskytováním veřejných pagingových služeb ve standardech RDS a ERMES společnosti Multitone CZ s.r.o. Dosavadní zákazníci Operatoru již obdrželi dopisy s touto informací.

Pokud jste v posledních dnech zavítali na webové stránky Radiokontaktu Operator, případně Multitonu CZ, mohli jste získat dojem, že Multitone CZ se stal prostým dealerem Radiokontaktu. O to více je informace o fůzi překvapující. S novinkami ve skladbě cen, služeb, nabídek a marketingu hodlá nový provozovatel pagingu vystoupit až na INVEXU, takže se máme na co těšit.

Co se personálního složení nového operátora týká, vypadá to, že dojde k přechodu valné části zaměstnanců Radiokontaktu Operator do Multitone CZ, neboť ten, jako původní provozovatel a dodavatel lokálních pagingových sítí, nebyl na takovou fúzi dostatečně personálně připraven.

Co vlastně vedlo Multitone k jeho kroku?

Společnost obdržela druhou pagingovou licenci v ČR, určenou pro systém Ermes. Komplikace spojené s výstavbou sítě a uzavřením všech potřebných dohod se protahovaly na tolik, že se Multitone CZ rozhodl pod tlakem rozvoje mobilních telefonů nebudovat vlastní síť ERMES vysílačů, ale pronajmout si již existující síť Radiokontaktu OPERATOR s vlastní skladbou cen a služeb.

Oproti původnímu záměru zůstane paging i nadále monopolní záležitostí, i když nyní bude diktovat ceny jiný marketing. Je otázkou, zda se novému poskytovateli služeb podaří paging dostat na úroveň masového média, jako je tomu u mobilních telefonů. Dosavadní Evropské zkušenosti takové možnosti spíše odporují.