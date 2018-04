Radiokomunikace měly dobrý rok, akcionáři se dočkají dividend

140301 13:19 PRAHA (ČIA) - Celkový konsolidovaný zisk Českých radiokomunikací (ČRa) v loňském roce vzrostl z 607 milionů korun na 14 758 milionů korun (390,3 milionů USD). Hospodářský výsledek příznivě ovlivnila zejména kompenzace za opci a podíl na čistém zisku RadioMobilu zahrnutém ekvitní metodou, který vzrostl o 68,8 procenta na 808 milionů korun (21,4 milionů USD) oproti 479 milionům korun zahrnutým v roce 1999. Výsledky podle mezinárodních účetních standardů (IAS) na dnešní tiskové konferenci oznámil generální ředitel ČRa Miroslav Čuřín.

Celkové konsolidované výnosy ČRa vzrostly o 12,4 procenta na 2 564 milionů korun (67,8 milionu USD) z 2 281 milionů korun dosažených v roce 1999. Výnosy z telekomunikačních služeb vzrostly o 14,2 procenta na 1 100 mil. korun v porovnání s 964 miliony korun v roce 1999. Výnosy za datové služby se zvýšily o 45,4 procenta na 454 milionů korun, přičemž podíl datových služeb na celkových výnosech z telekomunikačních služeb vzrostl z předloňských 32,4 procenta na loňských 41,3 procenta. Na 593 milionů korun (o 2,5 procenta) vzrostly výnosy ze služeb spojených s šířením televizního signálu, mírně narostly i výnosy z šíření rozhlasového signálu (o 1,1 procenta na 358 milionů korun).

Představenstvo firmy navrhne valné hromadě schválit vyplacení dividend ve výši přibližně 10 miliard korun, tj. 324 korun na akcii. Převážná část ze zbývajících prostředků bude podle Čuřína investována do rozvoje telekomunikační sítě firmy a do jejich dceřiných společností RadioMobilu a Contactelu.

Do finančních výnosů byla letos zahrnuta i kompenzace za opci v RadioMobilu ve výši 21 989 milionů korun (535 milionů USD). Částka byla zaúčtována do konsolidovaných výsledků na základě nové akcionářské smlouvy, uzavřené vloni v říjnu.

Celkové konsolidované provozní náklady ČRa vzrostly meziročně o 25,7 procenta na 2 851 milionů korun, přičemž provozní náklady u samotných ČRa vzrostly pouze o 9,5 procenta na 2 184 milionů korun.

Průměrná vážená cena akcií ČRa na vedlejším trhu pražské burzy cenných papírů se vloni zvýšila na 1 664 korun, tj. meziročně o 38,2 procenta,? připomněl Čuřín. Srovnatelné růstové tendence byly podle něj zaznamenány i u ceny GDR, jejichž průměrná cena na Londýnské burze vzrostla o 22,8 procenta na 43,1 USD.

Největšími akcionáři ČRa jsou Fond národního majetku (51,2 procenta), Tele Danmark A/S (20,7 procenta) a Bank of New York International Nominees (18,6 procenta). Společnost má významné podíly v dceřiných společnostech RadioMobil (51 procenta, během letošního roku se podíl sníží na 39,23 procenta), Contactel (50 procent), Softlink (100 procent) a Datalink (100 procent).