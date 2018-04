Radiokomunikace a TeleDanmark budou konkurovat STP Telecom

Společnosti České Radiokomunikace (Čra) a TeleDanmark oznámili na páteční tiskové konferenci založení společného joint venture zaměřeného na poskytování hlasové i datové komunikace. Tím by se nová firma měla stát faktickým konkurentem SPT Telecom v okamžiku liberalizace trhu. K podpisu společné smlouvy došlo 22. ledna 1999, ale doposud není známo jméno nově vzniklé firmy.

Tento krok se očekával již delší dobu. TeleDenmark se snaží již delší dobu hrát velmi aktivní roli na poli telekomunikacích ve střední Evropě - etabloval se v Polsku i Maďarsku a v dalších zemích, do Čech se snažil proniknout při výběrovém řízení na partnera SPT Telecom, jakož i při tendru na GSM-900 síť. Nakonec se mu podařilo privatizovat si po svém část Českých radiokomunikací, v nichž nákupem na burze získal zcela bez vlivu naší bezmocné vlády více jak 20ti procentní podíl.

Také České radiokomunikace jsou logickým kandidátem na post konkurenta SPT Telecom. Při dělení Správy pošt a telekomunikací na ni zůstala velká část radiové infrastruktury a při tendru na licenci GSM-900 byly Radiokomunikace určeny jako partner pro vítěze tendru. Koncem loňského roku Radiokomunikace konsolidovaly správu svojí sítě, když převzaly společnost SoftLink. Právě SoftLink totiž vedl správu WAN sítí pro ČRa a ačkoliv byl SoftLink poměrně úzce spjat s ČRa, toto spojení nebylo nikdy striktně majetkově definovatelné a bylo nepochybné, že jakýkoliv zahraniční investor nebude trpět české metody vytváření dceřiných firem a bude trvat na jasných a průhledných pravidlech. Listopadovou akvizicí SoftLinku a DataLinku bylo tedy jasně dáno najevo, že velké věci se teprve budou dít.

Stejně jako u ostatních potenciálních konkurentů STP Telecom závisí i start a šířka služeb tohoto joint-venture velmi výrazně na ČTÚ a nastavení podmínek pro alternativní operátory. Nicméně jedno je jisté - společný podnik ČRa a TeleDanmark se bude ucházet o licenci na DCS-1800 síť.

Otázka zní, proč, když ČRa vlastní podíl v RadioMobilu? Odpověď je poměrně prostá - především většinu operačních pravomocí v RadioMobilu drží zahraniční akcionář, konsorcium T-Mobil. A to nemusí být nutně nadšeno myšlenkou spolupráce s TeleDanmark. Ale nově vznikající firma by mobilní licenci potřebovala - konvergence mobilní a pevné sítě je dnes již neodvratná a v budoucnu uspěje jen ten, kdo nabídne srozumitelný a cenově výhodný koncept spolupráce mobilní a pevné sítě. A to lze jen v případě, že obě firmy jsou provázány stejným zájmem.

V každém případě má nový joint-venture výraznou šanci stát se jedním z nejsilnějších alternativních operátorů s celostátní působností a zdatnou konkurencí mu bude kromě SPT Telecom především Aliatel. Ten má zatím technologický náskok - ale ještě je čas, jej srovnat. A my od počítačů víme, že technologický náskok a tržní úspěch nejsou jedno a totéž...