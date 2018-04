Rádio pro všechny nové Motoroly je tady (recenze)

Rádio v mobilním telefonu již není ničím výjimečným. Některé telefony jej mají integrované přímo v sobě, jiným řešením je přídavný modul, většinou v podobě osobní HF sady (bondovky). První variantu můžeme najít například v některých starších telefonech Sagem, aktuálně pak u Nokií (8310, 6510) anebo třeba u Telitu, který integroval rádio i s podporou RDS. Rádio v telefonu nabízela nedávno v jednom svém telefonu i Motorola. Model V2288 se u nás prodával jen okrajově a jednalo se o sesterský přístroj k dobře známé Motorole T2288 s jiným designem a právě integrovaným stereo rádiem. Motorola V2288 se již nevyrábí, ale přesto příznivci značky o poslech svých oblíbených stanic v mobilním telefonu nepřijdou. Motorola právě v těchto dnech uvádí na náš trh osobní HF sadu (katalogové číslo HFM8000), která obsahuje i stereo FM rádio. Toto příslušenství výrobce sliboval již minulý rok, ale do prodeje se dostává až teď. Je však nutné připomenout, že HF sadu s rádiem je možné připojit jen k novějším telefonům Motorola, které mají již nový systémový konektor. Jedná se o modely V60, V66, T280, včetně inovovaných variant s „i“ na konci, připojit rádio pak můžete i k připravovaným telefonům V70 a T720.

Za přibližnou cenu okolo 3000 Kč dostanete osobní HF sadu s integrovaným rádiem, které má na sobě jen regulaci hlasitosti a ovládá se pomocí telefonu. HF sada má samozřejmě dvě sluchátka, aby bylo možné rádio poslouchat ve stereo režimu, mikrofon s tlačítkem pro příjem a ukončení hovoru a samotnou jednotku rádia. Krabička rádia má sponku pro přidržení na oděvu, ale není problém ji připojit i na pásek, protože je na kabelu integrována poměrně daleko od mikrofonu. Na samotném mikrofonu pak již sponka není. My jsme HF sadu testovali s telefonem Motorola V70 a zjistili jsme následující zkušenosti. Po připojení sady k telefonu se změní pravé kontextové tlačítko na funkci „rádio“, po jehož zmačknutí se automaticky spustí naposled naladěná stanice. Při prvním použití však uslyšíte s největší pravděpodobností jen šum, protože základní FM frekvence 87,5 MHz alespoň v Praze a okolí nic jiného nenabízí. Ladění je velmi snadné a již dvě šipky na displeji vám naznačí, že musíte zmáčknout směrovou klávesu. Při krátkém stisku nebo při opakovaném zmačknutí ladíte na požadovanou frekvenci manuálně, pokud však směrovou klávesu podržíte, telefon začne vyhledávat nejbližší stanici automaticky. Když máte naladěno, můžete stanici uložit do paměti. Do té se vejde devět stanic a najdete je právě pod tlačítky 1 až 9. Do paměti stanici uložíte krátkým podržením jedné z výše uvedených kláves. Rádio nepodporuje systém RDS, takže název stanice na displeji neuvidíte a není ani možné jej zadat ručně. Více funkcí rádio nenabízí a ani není možné zadat požadovanou frekvenci přímo z klávesnice, tak jak to nabízí třeba Nokia.

Příjmové vlastnosti rádia jsou jen průměrné, a pokud nemáte v místě poslechu vyloženě kvalitní signál, uslyšíte různé pazvuky a šum. Jako anténa je použit kabel celé HF sady, takže i odložení jednoho ze sluchátek může ovlivnit kvalitu přijímaného signálu. Zvuk rádia je vcelku slušný, ale nijak přesvědčivý. Hluboké tóny chybí úplně, výšek je více, ovšem dominující složkou zvuku jsou střední frekvence. Příjem je sice stereofonní, ale to poznáte jen s obtížemi a spíše u klasické hudby než u popu. Budeme-li srovnávat s rádiem u Nokií 8310 či 6510, jsou příjmové vlastnosti Motoroly o něco horší a i výsledný zvuk má Nokia bohatší, ač v jejím případě se jedná jen o monofonní příjem. V obou případech se však jedná o řešení vhodné pro poslech tak při chůzi nebo v dopravním prostředku. V autě si snad nikdo hudbu do sluchátek nepouští a doma jistě najdete lepší způsob, jak poslouchat svůj oblíbený hudební žánr. Nejlepšího zvuku se nám podařilo docílit kombinací jednoho sluchátka Nokie a jednoho z Motoroly, první dodal basy a druhý výšky. Toto řešení je však poněkud nepraktické a i poměrně drahé. V případě testované HF sady Motoroly však musíme připomenout, že použitý telefon V70 neměl finální verzi firmwaru, což prý může některé parametry rádia ovlivnit.

Zvuk samotné HF sady je pak naprosto bezproblémový a není co mu vytknout. To platí jak pro sluchátka, tak pro mikrofon. Zájemci o tento doplňek pro nové mobilní telefony se značkou Motorola musí zvážit, jestli se jim investice zhruba 3000 Kč do zařízení vyplatí. Za tyto peníze sice dostanou velmi kvalitně provedené zařízení, které má i slušivý vzhled a především samotné „špunty“ sluchátek vypadají velmi luxusně, ale výsledný zvuk rádia a jeho příjmové vlastnosti nejsou zrovna excelentní. Pokud rádio nepotřebujete, asi si vystačíte se samotnou osobní HF sadou, která vás bude stát zhruba pětinu až třetinu ceny HF sady s rádiem. Rozdíl v cenách závisí, jestli vám stačí nejjednodušší provedení, nebo bondovka s tlačítkem pro příjem a ukončení hovoru. Při kontrolním měření testované HF sady s dalšími bondovkami z nabídky Motoroly jsme nenašli podstatnější rozdíly a všechny poskytovaly velmi kvalitní zvuk a citlivost mikrofonu. Oproti většině neznačkového příslušenství je jejich vyšší cena ospraveditelná.