Radio Oskar končí - vítáme infolinku

Populární Radio Oskar dostupné v síti Oskar pod telefonním číslem *608 a z konkurenčních sítí přes zdarma volání zelené linky, bude pomalu končit. Společnost Český Mobil se totiž toto číslo, až doposud sloužící k mnohaminutovému zdarma poslechu populární i klasické hudby, rozhodla přeměnit v číslo, na kterém se zákazníci sítě Oskar dovolají operátorů infolinky.

Infolinku Český Mobil až doposud outsourcoval, čímž byla dána například i speciální pracovní doba infolinky. Dlužno podotknout, že podobně si počítal i například RadioMobil z počátku své činnosti a EuroTel zavedl nepřetržitou infolinku teprve před dvěmi lety.

Svoji infolinku Český Mobil vybudoval v Chrudimi, což si ostatně jako zásluhu v předvolební kampani připisuje poradce premiéra pan Šlouf, čímž bohatě zavdává prostoru ku spekulacím, copak musel pro TIW/IPB udělat, aby mu takto vyšli vstříc. To je však již minulost, jaká bude přítomnost?

Přítomností by pro Oskar mělo být významné zkvalitnění provozu infolinky a to jak co se týká korektnosti informací, tak nápravy škod spáchaných fakturačním i aktivačním oddělením, jež se přehmatů dopouštějí až nepříjemně často, také by ale infolinka měla přejít do nonstop provozu. Pro zákazníky zvyklé na slušnou podporu ze strany RadioMobilu a EuroTelu je to dnes již bezmála nutnost.

Zatím je o nové infolince Oskara předčasné soudit cokoliv nad to, že jí je potřeba jak soli, pokud mají Oskarovi přibývat noví zákazníci. Jak bude nová infolinka vypadat, to vám podrobně ještě popíšeme, protože se na ni pojedeme podívat. Zatím ještě chvíli s rádiem Oskar vydržte, pomoc je na cestě.