Radíme, jak ušetřit na dovolené. Důležitá je správná volba tarifu

Volat na dovolené z mobilu je nejpohodlnější, ale zároveň nejdražší. Přesto rychle roste množství hovorů, které Češi ze zahraničí udělají. Přispělo k tomu jednak zavedení Eurotarifu, jednak razantní zjednodušení roamingových ceníků našich i světových operátorů.

Cenu volání lze srazit ještě více, pokud byste přešli na předplacenou SIM kartu místního operátora, či dokonce zdarma volali přes web. Ale to je kvůli volání z dovolené přece jen zbytečné nebo příliš komplikované. Vyplatí se však zorientovat se ve stávajících tarifech pro mobily.

Už je jedno, přes koho voláte

Už není potřeba před odjezdem do zahraničí studovat složité ceníky a zjišťovat, kolik bude hovor stát. Je totiž úplně jedno, přes koho v zahraničí telefonujete.

Ceny jsou stanoveny pro jednotlivé země, přesněji pro skupiny zemí rozdělených do roamingových zón. Před odjezdem tak stačí jen zjistit, v jaké zóně se navštívená země nachází a okamžitě víte, kolik bude stát volání do Česka.

Aby to nebylo tak úplně jednoduché, každý z operátorů nabízí minimálně dva roamingové tarify. Jejich správnou volbou můžete hodně ušetřit, ale také utratit o hodně více. T-Mobile a Vodafone nabízejí i tarify, které umožňují volat za sestavovací poplatek a následně za sníženou minutovou cenu - takový tarif se pak vyplatí především na delší hovory. Právě loňské zavedení tarifu Vodafone Passport znamenalo u tohoto operátora zvýšení roamingového provozu o desítky procent.

Všichni operátoři navíc automaticky svým zákazníkům zasílají informační SMS v okamžiku, kdy se jejich telefon poprvé přihlásí do zahraniční mobilní sítě. Asi nejpropracovanější má tuto SMS Vodafone, který oznámí nejen to, jaký tarif máte aktivovaný, ale i přesné ceny za volání. Naopak SMS od O2 obvykle oznamuje pouze široké rozmezí, v němž se může cena hovoru pohybovat, což zákazníkovi asi příliš nepomůže.

Vše ověřte před odjezdem

Pokud necestujete do zahraničí pravidelně, rozhodně se vyplatí si před odjezdem ověřit, že na svém telefonním čísle máte roaming skutečně aktivovaný.

Ve většině případů se tak alespoň u základního tarifu děje automaticky. Nicméně ověření nic nestojí - stačí zavolat na infolinku vašeho operátora nebo si tuto možnost ověřit na jeho webových stránkách. Ideálně tak, že se přihlásíte na svůj uživatelský účet, pokud ho máte aktivovaný.

V případě, že byste teprve v zahraničí zjistili, že vám roaming nefunguje, budete muset ze zahraničí volat na infolinku operátora. To bude znamenat poměrně drahý mezinárodní hovor, na který si budete muset navíc půjčit telefon od někoho známého, případně volat z pevné linky.

Majitelé předplacených karet by si také měli předem dobít kredit. Počítejte s tím, že ceny za volání jsou vyšší a možnosti dobíjení kreditu jsou omezeny buď na GSM banking, nebo dobíjení přes bankovní účet.

Složitější situaci než majitelé klasických paušálních tarifů mají uživatelé předplacených karet. V některých zemích totiž musí stále využívat nepřímého volání. To znamená, že před volaným číslem musí vytočit kód (*101* pro O2, *111* pro T-Mobile a *123* pro Vodafone). Operátor pak hovor spojí a zavolá zpět.

O2 a Vodafone nabízejí na předplacených kartách až na výjimky (například MMS) stejné ceny jako u tarifních zákazníků a to včetně zvýhodnění Smart Roaming či Passport. T-Mobile majitelům Twist karet nenabízí zvýhodnění Cestovatel, platí pro ně ceny Happy Roaming a Eurotarifu.

Eurotarif je základ

Zavedení Eurotarifu nařídila Komise v loňském roce mobilním operátorům v Evropské unii. Tímto nařízením zároveň stanovila maximální ceny za volání v rámci EU na 16,70 Kč za odchozí hovor a 8,20 Kč za příchozí hovor. Tyto ceny budou platit i pro první polovinu letošních prázdnin. Poté by měla cena ještě trochu klesnout až na 13,80 Kč za odchozí volání, 6,80 Kč za příchozí volání a 8,50 Kč za SMS.

Pro rok 2008 totiž musí operátoři v rámci Eurotarifu dále snížit ceny za volání. Vzhledem k tomu, že mezitím také výrazně posílila česká koruna vůči euru, mělo by být snížení cen ještě citelnější.

Eurotarif se stal základním roamingovým tarifem u všech tří operátorů. Pokud si tedy neaktivujete nějaké další roamingové zvýhodnění, budete v rámci EU (to znamená včetně například Itálie, Španělska či Bulharska) volat za ceny Eurotarifu.

Mimo země EU budete volat za ceny závisející na tom, do jaké roamingové zóny vámi navštívená země patří. Většina evropských zemí patří u všech našich operátorů do zóny 1. Základní roamingový tarif, jehož součástí je i Eurotarif pro země EU, se u O2 jmenuje Eurotarif, u T-Mobilu Happy Roaming a u Vodafonu World.

Když si chcete popovídat

Kromě zmíněných základních tarifů nabízejí operátoři i službu zvanou roamingová zvýhodnění. Ta umožňuje volat z vybraných zemí výhodněji. Ale pozor, než se pro některé z takových zvýhodnění rozhodnete, promyslete si dobře, jak a kde budete volat. Pokud do zahraničí jezdíte především na dovolenou, bude pro vás zřejmě výhodnější některé ze zvýhodnění. Ta se totiž vyplatí zejména pro delší hovory. Pokud cestujete především pracovně a hlavně do zemí EU, je výhodnější Eurotarif.

Výhoda je, že všichni čeští mobilní operátoři dovolují měnit roamingové tarify bez omezení. Teoreticky tak lze před každou cestou roamingový tarif změnit a to podle toho, který bude pro vás výhodnější. Je potřeba počítat s tím, že změna tarifu v systémech operátora může trvat až 24 hodin.

Od koncepce Vodafonu a T-Mobilu se odlišila Telefónica O2. Ta totiž zavedla svůj O2 Smart Roaming. Ten umožňuje volat ze 14 vybraných "dovolenkových" zemí (Chorvatsko, Slovensko, Bulharsko, Itálie, Španělsko, Francie, Řecko, Kypr, Malta, Tunisko, Turecko, Egypt, Thajsko, Malajsie) za 11,78 Kč za minutu a přijímat hovory za 5,95 Kč za minutu. Navíc každý zákazník získává 30 minut příchozích hovorů měsíčně zdarma. SMS z těchto vybraných zemí přijde na 9,28 Kč a MMS na 9,50 Kč.

Nicméně pokud budete mít Smart Roaming, budete z ostatních zemí EU volat za 29,75 Kč za minutu a přijímat hovory za 22,61 Kč za minutu. To znamená zhruba dvakrát dráže než s Eurotarifem.

T-Mobile nabízí zvýhodnění Cestovatel u všech operátorů patřících do skupiny T-Mobile. V současné době jde o deset zemí (Černá Hora, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, USA), přitom nemusíte být přihlášeni jen do místní sítě T-Mobile, zvýhodnění platí pro všechny místní sítě. S T-Mobile Cestovatelem pak voláte za sestavovací poplatek (34,51 Kč) a dále za 4,76 Kč za minutu. Cestovatel se tak například v Německu vyplatí při zhruba čtyřminutovém hovoru. U příchozího hovoru zaplatíte pouze sestavovací poplatek, SMS přijde na 5,95 Kč. Ale opět pozor, jakmile si aktivujete Cestovatele, přestane vám platit Eurotarif a volání v rámci EU (mimo zvýhodněné země) vás bude stát 34,51 Kč za minutu odchozího hovoru a 17,85 Kč příchozího hovoru.

Vodafone zcela změnil svou službu Passport. Ta umožňuje volat za sestavovací poplatek 22 Kč (je účtován každých 20 minut hovoru) a dále za cenu volání podle vašeho domácího tarifu. U příchozích hovorů platíte jen sestavovací poplatek. Passport se vyplácí u hovorů delších než 2 minuty. Dříve bylo s Passportem nutné používat jen sítě Vodafonu, od letoška můžete využít Passport ve všech zemích u všech operátorů. Opět však přijdete o Eurotarif.

MMS se vyplatí, vejde se do ní mnohem víc textu

Hodně uživatelů se snaží místo hovorů v zahraničí používat SMS v domnění, že je to dobrý způsob, jak ušetřit peníze. Nemusí to být vždycky pravda. Ceny SMS totiž závisí na roamingovém tarifu a samozřejmě také zóně. U Eurotarifu O2 se pohybují ceny SMS od 10 Kč v rámci EU po 11,90 Kč v ostatních zemích. V případě aktivace Smart Roamingu platí cena 10 Kč pro země EU a vybrané zvýhodněné země. U T-Mobilu se pohybují ceny od 8,33 Kč po 15,47 Kč (s Cestovatelem je to ve vybraných zemích 5,95 Kč). Zákazníci Vodafonu zaplatí za SMS od 8,33 Kč do 14,28 Kč.

Pokud nechcete blízkým volat, vyplatí se v zahraničí používat MMS. Do té můžete vložit fotografii a doplnit ji textem. Pokud obrázek nepoužijete, pojme jedna MMS až 1 000 znaků. To je zhruba šestkrát více, než kolik má SMS.

Přitom O2 a Vodafone nabízí MMS v zahraničí za stejné ceny jako v Česku - zákazníci O2 tak zaplatí za MMS odkudkoli 9,28 Kč, zákazníci Vodafonu pak 11,31 Kč. Jediný T-Mobile odlišuje ceny MMS podle roamingových zón. I tak se ceny pohybují od 9,80 Kč s tarifem Cestovatel přes 11,90 Kč na Slovensku po 21,42 Kč v roamingové zóně 4. I u T-Mobilu je MMS výhodnější než SMS - ta totiž stojí zmíněných 15,47 Kč, čili jen o necelých 6 Kč méně při nesrovnatelně větším počtu znaků.